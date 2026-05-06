Bucaramanga enfrenta un miércoles de contrastes climáticos con lluvias y altas temperaturas

El IDEAM pronostica cielos cubiertos, alta humedad y chubascos moderados en Bucaramanga y su área metropolitana para este miércoles 6 de mayo. Las temperaturas máximas alcanzarán los 27°C, pero la sensación térmica podría ser mayor debido a vientos débiles. Se recomienda precaución en la movilidad, especialmente en la vía hacia San Gil, debido a posibles desprendimientos.

Los habitantes de la Ciudad Bonita y su área metropolitana se preparan para un miércoles de contrastes climáticos. Según el último informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ( IDEAM ), Bucaramanga mantendrá cielos cubiertos y alta humedad, marcando la transición hacia la temporada de lluvias que ha caracterizado los últimos días en Santander.

La jornada comenzará con una mañana de nubosidad variable, pero los residentes no deben confiar en el sol temprano, ya que el Centro Nacional de Pronósticos advierte que la humedad, que se mantiene en un 81%, podría desencadenar chubascos moderados a partir del mediodía, afectando especialmente las zonas altas de Floridablanca y el norte de la capital. Para este 6 de mayo, se espera que los termómetros registren una temperatura máxima de 27°C, alcanzando su punto más alto alrededor de la 1:00 p.m. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más alta debido a la debilidad de los vientos, que apenas alcanzarán los 5 km/h con dirección sureste.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de descargas eléctricas y lluvias localizadas aumentará al 85%. Estas condiciones son típicas en la meseta de Bucaramanga durante mayo, un mes que históricamente registra un aumento en los niveles de calor debido al paso de ondas tropicales por el oriente del país. Para quienes planean desplazarse entre los municipios del área metropolitana, es importante tener en cuenta algunos puntos clave. Piedecuesta y Girón experimentarán las temperaturas más altas durante la mañana.

En cuanto a la movilidad, el IDEAM recomienda prestar especial atención a la vía entre Bucaramanga y San Gil, debido a la saturación de los suelos, que podría generar desprendimientos menores en zonas de pendiente. Durante la madrugada, la temperatura mínima descenderá a 18°C, lo que resulta ideal para quienes realizan actividad física temprano





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