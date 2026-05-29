Bucaramanga enfrentará su día más lluvioso con 70 % de probabilidad de precipitación

Pronóstico indica lluvias intermitentes, temperatura máxima de 26 °C y descenso respecto al día anterior; se recomiendan precauciones en vías y seguimiento de avisos oficiales.

Bucaramanga vivirá el día más lluvioso de la semana este viernes 29 de mayo, según el pronóstico oficial de la entidad meteorológica nacional. La probabilidad de precipitación alcanzará el setenta por ciento, la cifra más alta registrada en el periodo reciente, y la temperatura máxima rondará los veintiséis grados Celsius, lo que representa una caída apreciable respecto a la jornada anterior, cuando los termómetros marcaban casi treinta grados.

Las lluvias se presentarán de forma intermitente a lo largo de todo el día, iniciando en la mañana y persistiendo hasta la tarde, con ráfagas más intensas en las horas pico de la jornada. Las autoridades municipales recomiendan a la población portar paraguas o impermeables y extremar la precaución al transitar por vías y carreteras, pues la humedad y los charcos pueden generar situaciones de riesgo, sobre todo en zonas de escorrentía y en los tramos más transitados de la ciudad.

Este escenario lluvioso se inscribe dentro de la temporada húmeda que afecta a Bucaramanga y a gran parte del oriente colombiano. Los expertos señalan que la inestabilidad atmosférica se mantendrá durante el fin de semana y los primeros días de junio, con probabilidades de precipitación que oscilarán entre el cincuenta y cinco y el sesenta y cinco por ciento.

Se prevé que la actividad convectiva continúe generando nubosidad densa y tormentas aisladas, lo que podría provocar pequeñas inundaciones en áreas vulnerables y afectar la movilidad urbana. Por ello, los servicios de emergencias y la Secretaría de Movilidad están reforzando las patrullas de control y monitoreo en los puntos críticos, además de disponer de equipos de limpieza rápida para despejar las vías tan pronto como sea posible.

Los residentes de la zona son llamados a mantenerse informados a través de los canales oficiales, como la radio local, las aplicaciones móviles de información meteorológica y las redes sociales de los organismos de defensa civil. Asimismo, se aconseja evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad de la lluvia y, de ser imprescindible salir, hacerlo con la máxima precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una distancia segura con los demás vehículos.

Con la previsión de una continuidad de las lluvias en los próximos días, la planificación de actividades al aire libre deberá ajustarse a las condiciones climáticas, priorizando la seguridad de la población y reduciendo el impacto de los fenómenos meteorológicos en la vida cotidiana de Bucaramanga





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