Bucaramanga implementa ley seca y restricciones de movilidad para segunda vuelta presidencial

La Alcaldía de Bucaramanga decretó ley seca y limitaciones vehiculares desde las 6pm del 21 de junio hasta el mediodía del 22 de junio, en el contexto de la segunda vuelta presidencial. Estas medidas forman parte de un decreto nacional unificado que busca garantizar seguridad y orden público durante los comicios, con un operativo que incluye despliegue de más de 1.000 uniformados en puntos clave de la ciudad.

La Alcaldía de Bucaramanga anunció la implementación de la ley seca y restricciones de movilidad como parte de las medidas de orden público para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

Estas disposiciones, que inician a las 6:00 de la tarde del día de la elección y se extienden ininterrumpidamente hasta el lunes 22 de junio a las 12:00 del mediodía, buscan garantizar un entorno seguro y controlado para el desarrollo de la jornada electoral. Según lo establecido, la medida de prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas aplicará en todo el municipio, acompañada de limitaciones en la circulación vehicular para facilitar el acceso a los puestos de votación y el despliegue de fuerzas de seguridad.

Este esquema forma parte de un decreto nacional que unifica las reglas en todo el territorio, aunque algunas administraciones locales habían manifestado diferencias previas. El Gobierno central recopiló en una normativa única las disposiciones relacionadas con la seguridad y el orden público, buscando estandarizar los protocolos en un contexto de alta sensibilidad política.

Además de la ley seca, se han definido puntos de control, cierres de vías en alrededores de centros de votación y la prohibición de eventos masivos que generen aglomeraciones. Las autoridades municipales coordinarán con la Policía y el Ejército el monitoreo de estos puntos criticos, con el objetivo de prevenir altercados y asegurar la transparencia del proceso.

La ciudad experimentará un operativo especial de vigilancia que incluye el refuerzo de patrullaje en zonas comerciales y residenciales, así como la instalación de puestos de mando unificados. Estas medidas buscan no solo resguardar la integridad de los ciudadanos durante los comicios, sino también garantizar que la logística electoral se desarrolle sin contratiempos.

Se espera que la comunidad colabore con las restricciones, comprendiendo que su implementación responde a la necesidad de preservar la democracia y evitar incidentes que puedan afectar la confianza en los resultados. La Alcaldía ha recordado que el incumplimiento de la ley seca y de las normas de tránsito establecidas acarreará sanciones administrativas y penales conforme a la legislación colombiana.

Este escenario refleja la tensión habitual en periodos electorales, donde se prioriza la seguridad sobre la movilidad y el esparcimiento nocturno, al menos hasta que concluya la jornada y se levanten las medidas excepcionales





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