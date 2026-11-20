Bucaramanga ocupa el tercer lugar nacional en competitividad y lidera en educación, pero enfrenta altas tasas de inflación y desempleo que exigen transformar el talento en empleo real.

Bucaramanga, capital del departamento de Santander, se posiciona actualmente como un escenario de contrastes notables entre su destacada trayectoria académica y los retos económicos inmediatos que enfrentan sus habitantes. La ciudad ha recibido reconocimiento nacional al ubicarse en el tercer lugar de la clasificación general de competitividad, mientras lidera el ranking específico en educación superior e innovación. Sin embargo, este prestigio institucional choca con la realidad cotidiana de las familias santandereanas que deben gestionar recursos limitados para cubrir necesidades básicas.

Posicionamiento educativo y competencia nacional

El Índice de Competitividad de Ciudades 2026, elaborado conjuntamente por Colombia Compite y la Universidad del Rosario, consolidó a Bucaramanga en la tercera posición de un total de 44 ciudades analizadas. Este resultado destaca principalmente por su liderazgo absoluto en el pilar de educación superior e innovación, reconocimientos que reflejan décadas de esfuerzo acumulado por universidades, colegios, docentes, investigadores y estudiantes. Estos logros demuestran la capacidad del ecosistema educativo local para generar conocimiento y talento humano de alto nivel, estableciendo una base sólida para el desarrollo futuro de la región.

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Inflación y desempleo superan promedios regionales

A pesar del éxito académico, los indicadores macroeconómicos actuales revelan señales de alerta significativas para la población trabajadora y empresarial. Según datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la inflación anual registrada en octubre alcanzó el 7,15 %, ubicándose como la segunda tasa más alta entre las ciudades medidas. Paralelamente, el desempleo en el área metropolitana del municipio durante el período comprendido entre julio y septiembre se mantuvo en un 8,5 %, evidenciando presiones constantes sobre el ingreso de los hogares y la estabilidad del mercado laboral local.

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La brecha entre formación profesional y oportunidades laborales

La coexistencia de un sistema educativo de excelencia con cifras preocupantes de desempleo y encarecimiento de la vida plantea un desafío estructural que requiere intervención inmediata. No resulta sostenible formar profesionales competentes si el mercado regional no es capaz de absorberlos con ofertas laborales acordes a sus capacidades técnicas. El objetivo debe centrarse en convertir el conocimiento académico en productividad tangible, fortaleciendo la formación técnica y tecnológica, impulsando competencias digitales y promoviendo emprendimientos innovadores que respondan a las necesidades reales del territorio.

Articulación estratégica y transformación económica

Para cerrar la brecha entre la oferta educativa y la demanda laboral, la Alianza por Santander tiene una responsabilidad inaplazable de articular a las universidades, empresarios, gremios, gobiernos e instituciones sociales alrededor de una agenda verificable. La estrategia no puede limitarse a gestionar recursos ante el Gobierno nacional, sino que debe establecer prioridades claras, responsables definidos y metas concretas de empleo formal, formación pertinente, innovación e infraestructura competitiva. El éxito de la ciudad debe medirse por las posibilidades que ofrezca a sus habitantes para vivir dignamente y construir un futuro, convirtiendo los reconocimientos en una transformación regional sostenible.