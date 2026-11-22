La Dirección de Tránsito de Bucaramanga confirma el regreso del pico y placa desde el 23 de noviembre. Conozca el calendario oficial, horarios y sanciones vigentes.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga ha confirmado oficialmente la reactivación inmediata de la medida de restricción vehicular conocida como pico y placa para los vehículos particulares. Este operativo oficial comenzará a regir a partir del lunes, 23 de noviembre, estableciendo un cronograma específico que los conductores deben conocer para evitar sanciones monetarias y el inmovilizado de sus unidades.

Cronograma Oficial de Restricciones por Día

La autoridad de tránsito ha desglosado el horario de vigencia para que la población pueda planificar sus movimientos. El lunes, 23 de noviembre, la restricción aplica a las placas terminadas en los dígitos 5 y 6. Para el martes, 24 de noviembre, el turno corresponde a las terminaciones 7 y 8. El miércoles, 25 de noviembre, las placas que finalicen en 9 y 0 deberán respetar la prohibición de circulación durante el horario establecido.

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La semana continúa con el jueves, 26 de noviembre, donde la restricción afectará a las placas terminadas en 1 y 2. Finalmente, el viernes, 27 de noviembre, el cierre vial alcanza a las terminaciones 3 y 4. Este esquema asegura una rotación diaria clara para reducir la congestión en las principales vías de la ciudad.

Programación Inusual para el Sábado 28 de Noviembre

Existe una particularidad importante en la programación de este ciclo operativo. El próximo sábado, 28 de noviembre, se repetirá la restricción para los dígitos 3 y 4, coincidiendo con la regla del viernes anterior. Este detalle no es un error, sino parte del calendario trimestral vigente que los conductores deben verificar.

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Sin embargo, el horario de vigencia para este día festivo o de descanso laboral es distinto al de la semana comercial. La restricción vehicular para el sábado 28 de noviembre solo estará activa desde las 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. Fuera de este lapso de cuatro horas, los vehículos con placa terminada en 3 o 4 podrán circular con total normalidad.

Consecuencias Legales y Sanciones para Infractores

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga advierte con firmeza que el incumplimiento de estas normas tiene un costo elevado para los usuarios. Las multas impuestas a los conductores que transgredan la medida ascendirán a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Esta cifra representa una penalización significativa que busca disuadir la reincidencia.

Además de la sanción económica, la autoridad tiene la facultad de inmovilizar el vehículo infractor. Los conductores son invitados a revisar el último dígito de su placa y programar sus desplazamientos con anticipación. El objetivo es garantizar la fluidez del transporte público y reducir la contaminación urbana en la capital del departamento de Santander.