Bucaramanga reintroduce pico y placa metropolitano en Bucaramanga y municipios del área metropolitana

La medida entrará en vigencia mañana, 11 de mayo, y se implementará de forma coordinada en Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca.
Mañana, 11 de mayo, regresará la medida de pico y placa a Bucaramanga y a los municipios del área metropolitana . La Dirección de Tránsito de la capital santandereana, junto con las autoridades de movilidad de Girón, Piedecuesta y Floridablanca, le recuerdan que el horario de la medida se mantiene de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.
, y el día sábado de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Para los vehículos particulares y motocicletas, la restricción se aplica con el siguiente sistema de dígitos
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