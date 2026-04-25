Bucaramanga: Una Ola de Brotes como Reflejo de un Sistema Epidemiológico Bajo Presión

Análisis de la reciente ola de brotes en Bucaramanga, destacando la transición epidemiológica, el impacto del dengue, el riesgo de enfermedades prevenibles por vacunación y la necesidad de fortalecer la vigilancia predictiva y la gestión del riesgo en salud pública.

Por: Dr. Jhonnatan Acosta Sánchez, Médico - Epidemiólogo La reciente ola de brotes en Bucaramanga no debe interpretarse como sucesos aislados, sino como una clara manifestación de un sistema epidemiológico sometido a una multiplicidad de presiones convergentes.

Estos eventos no son meros episodios fortuitos, sino el reflejo de una profunda transición epidemiológica donde coexisten enfermedades transmisibles de larga data, patologías que resurgen con fuerza y nuevos riesgos derivados de las dinámicas urbanas y los cambios ambientales. Para comprender la situación en su totalidad, es imprescindible adoptar una perspectiva integral que trascienda el simple conteo de casos y se centre en los determinantes estructurales que perpetúan estos problemas a lo largo del tiempo.

Estos determinantes incluyen factores socioeconómicos, ambientales y de comportamiento que crean un caldo de cultivo para la propagación de enfermedades. El dengue se ha consolidado como el principal desafío para la salud pública en el área metropolitana de Bucaramanga.

Las condiciones climáticas de la ciudad, caracterizadas por temperaturas relativamente estables y lluvias intermitentes, combinadas con deficiencias en la gestión adecuada de aguas y residuos, crean un ambiente excepcionalmente favorable para la proliferación del mosquito *Aedes aegypti*, el vector responsable de la transmisión del virus. En este contexto, la enfermedad no solo persiste, sino que exhibe un comportamiento hiperendémico, con ciclos de incremento sostenido y picos epidémicos periódicos que ejercen una presión considerable sobre la capacidad de respuesta de los servicios de salud.

La circulación simultánea de diferentes serotipos del virus del dengue complica aún más la situación, incrementando el riesgo de formas graves de la enfermedad debido a fenómenos de inmunopotenciación. Esto se traduce en una mayor severidad clínica en ciertos periodos y exige un fortalecimiento de la preparación hospitalaria para atender a los pacientes de manera efectiva. La vigilancia epidemiológica constante y la capacidad de respuesta rápida son cruciales para mitigar el impacto del dengue.

Además del dengue, existe un riesgo creciente de reaparición de enfermedades que pueden prevenirse mediante la vacunación. La disminución en las tasas de cobertura de vacunación, especialmente después de la pandemia de COVID-19, ha resultado en una acumulación de población susceptible en diversos grupos etarios. Esta situación debilita la inmunidad colectiva y aumenta la probabilidad de brotes ante la introducción de casos importados.

La respuesta operativa a estos eventos se basa en herramientas esenciales como la investigación epidemiológica de campo y la búsqueda activa de casos en la comunidad. Estas estrategias permiten identificar los casos de manera temprana, rastrear las cadenas de transmisión y delimitar las zonas de intervención.

Sin embargo, la efectividad de estas herramientas depende en gran medida de la calidad y la eficiencia del sistema de vigilancia epidemiológica. Problemas como la subnotificación de casos, los retrasos en el reporte de información y las barreras de acceso a los servicios de salud limitan la capacidad de reacción oportuna y efectiva. La fragmentación entre los diferentes actores del sistema de salud también dificulta la coordinación de acciones y la implementación de estrategias integrales.

En este contexto, el principal desafío para la salud pública no reside únicamente en responder a los brotes una vez que ocurren, sino en anticiparlos y prevenirlos. La transición hacia modelos de vigilancia predictiva, basados en el análisis de riesgos y el monitoreo continuo de los factores que influyen en la propagación de enfermedades, se convierte en una necesidad imperante para reducir la recurrencia de estos eventos.

Bucaramanga cuenta con el talento humano y las capacidades técnicas necesarias para abordar estos desafíos, pero la persistencia de los brotes evidencia que existe una brecha significativa entre el conocimiento disponible y su implementación práctica. Cerrar esta brecha requiere fortalecer la gestión del riesgo, mejorar la coordinación institucional y consolidar estrategias sostenibles de prevención que permitan actuar de manera proactiva antes de que las crisis se manifiesten.

Es fundamental invertir en la capacitación del personal de salud, mejorar la infraestructura de vigilancia epidemiológica y promover la participación activa de la comunidad en la prevención de enfermedades





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