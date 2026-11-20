Buena Vista Social Club celebra tres décadas de historia en Bogotá. Osiris Valdés y Ángel Terry revelan el impacto global del proyecto y su gira en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

La agrupación icónica Buena Vista Social Club cumple tres décadas de trayectoria histórica con un espectáculo especial en Bogotá. Los miembros fundadores Osiris Valdés y Ángel Terry han compartido los detalles sobre el legado de la música cubana y el impacto internacional de un proyecto que marcó a varias generaciones desde sus inicios.

El Origen del Fenómeno Musical en 1996

Buena Vista Social Club se consolidó como uno de los proyectos musicales más representativos de Cuba, llevando los sonidos tradicionales de la isla a escenarios de todo el mundo. Tres décadas después de sus primeras grabaciones, el legado continúa vigente a través de músicos que buscan preservar una tradición que conquistó audiencias globales.

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Para Ángel Terry Domech, percusionista y miembro fundador del proyecto, el momento determinante ocurrió en 1996. Durante ese año, se realizaron tres grabaciones cruciales que definirían el rumbo de la historia musical: los álbumes titulados 'Introducing Rubén González', 'A toda Cuba le gusta' y el emblemático 'Buena Vista Social Club'.

De Una Gira Mensual a un Movimiento Global

Tras estas grabaciones, se decidió emprender una gira para promocionar los trabajos discográficos. Inicialmente, el plan consistía en una gira de un solo mes, pero la respuesta del público europeo extendió la permanencia a dos meses. La acogida fue tan masiva que las presentaciones comenzaron a multiplicarse rápidamente.

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La agrupación recibió invitaciones de diferentes partes del mundo, incluyendo América, Estados Unidos, Asia y Oceanía. La disquera también impulsó grabaciones independientes de figuras destacadas como Omara Portuondo e Ibrahim Ferrer, bajo el sello Buena Vista Social Club, lo que amplió aún más el alcance del proyecto cultural.

Responsabilidad Artística y Enseñanzas de Omara Portuondo

Osiris Valdés, violinista y cantante, considera que formar parte de esta historia representa una responsabilidad con los artistas que hicieron posible el reconocimiento internacional. Su paso por los escenarios junto a Omara Portuondo fue determinante para su desarrollo artístico, destacando la capacidad de la cantante para transmitir emociones puras a través de su voz.

Valdés resaltó el manejo de los melismas y la suavidad al interpretar como aspectos fundamentales que dejan grandes enseñanzas para cualquier intérprete de esta música. Esta influencia se convierte en un pilar para mantener viva la herencia musical y la autenticidad del son cubano en cada presentación.

Conexión Cultural con el Público Colombiano

Colombia tiene una relación especial con los sonidos cubanos, descrita por Ángel Terry como una tierra fértil para la música desde hace mucho tiempo. Los músicos cubanos han triunfado repetidamente en este país, y volver a los escenarios locales se siente como un regreso a casa para la agrupación.

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La participación de Buena Vista Social Club en el evento Salsa al Parque permitió compartir con músicos de diversas partes de Latinoamérica. Esta experiencia facilitó un intercambio cultural valioso, mostrando el trabajo de la agrupación mientras se aprendía de las contribuciones de los artistas colombianos y latinoamericanos presentes.

Próximos Pasos y Espectáculo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán

La celebración de los 30 años de la agrupación tendrá una nueva parada oficial en Bogotá. El espectáculo reunirá canciones emblemáticas del proyecto, incluyendo boleros y sones tradicionales, con el objetivo de acercar al público a la esencia misma de la música cubana.

La cita tendrá lugar el próximo 21 de noviembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Los músicos esperan conectar con una audiencia que valora la profundidad histórica y la calidad artística de las raíces musicales de Cuba, cerrando un ciclo de tres décadas de influencia global.