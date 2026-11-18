Buena Vista Social Club ofrecerá un único concierto en Bogotá con sones y boleros para celebrar 30 años de la agrupación cubana.

Buena Vista Social Club ofrecerá un único concierto en Bogotá, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, este sábado 21 de noviembre. La presentación recorrerá los sones, boleros y clásicos con los que la agrupación cubana cautiva al público desde 1996.

El concierto es una oportunidad para celebrar los 30 años de la agrupación, que mantiene vigente su propuesta pese a la renovación de algunos de sus integrantes. La cita combina historia, tradición y la esencia musical de Cuba en un mismo escenario.

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Origen del proyecto y del álbum de 1997

El proyecto nació en 1996, cuando el productor británico Nick Gold, el músico estadounidense Ry Cooder y el director musical cubano Juan de Marcos González impulsaron un encuentro de intérpretes que habían sido protagonistas de la época dorada de la música cubana.

Las grabaciones se realizaron en los estudios Egrem de La Habana, con figuras como Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Rubén González, Eliades Ochoa y Omara Portuondo. Juntos rescataron la riqueza del son, el bolero y otros ritmos tradicionales de la isla.

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El álbum Buena Vista Social Club, publicado en 1997, superó todas las expectativas. Obtuvo reconocimiento internacional, ganó un premio Grammy y vendió millones de copias en todo el planeta.

Integrantes y repertorio previsto para Bogotá

El concierto en Bogotá reunirá a los integrantes anunciados Carlos Calunga en la voz, Ángel Terry en la percusión, Javier Zalba en el saxofón, Lázaro Villa en la voz, Alberto Muñoz en el trombón, Osiris Valdés en el violín, Roberto García en la trompeta y Fernando Arévalo en el bajo.

Según el anuncio, estos músicos, junto a otros destacados de la escena cubana, rendirán homenaje a los sones, boleros y clásicos que han cautivado a generaciones de amantes de la música en todo el mundo.

El público podrá corear los primeros éxitos de la agrupación, como 'Chanchan', 'El cuarto de tula', 'Dos Gardenias' y 'Candela', entre otros. El programa promete un viaje sonoro con mucho ritmo y una explosión de energía y baile.

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Giras, legado y presentaciones internacionales

Buena Vista Social Club se ha presentado en España, Francia, Bélgica, México y Costa Rica, antes de regresar a Colombia. Sus giras se interrumpieron con el paso de los años, y algunos de sus protagonistas emprendieron caminos independientes.

El documental homónimo del cineasta Wim Wenders, estrenado en 1999, acercó aún más al público a la vida y al talento de estos artistas. Tres décadas después de aquel encuentro, su legado permanece en las voces, los instrumentos y las interpretaciones que siguen emocionando a distintas generaciones.

Según la nota, por primera vez desde la creación del proyecto se reúnen en una misma formación todos los miembros originales vivos que formaron parte de aquel fenómeno musical. La presentación en Bogotá se plantea como una experiencia única para el público colombiano.