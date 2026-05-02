Buenaventura: Clave para la Eficiencia Logística y el Comercio Exterior Colombiano

La Cámara de Comercio de Cali destaca la importancia de Buenaventura como hub logístico estratégico para Colombia, identificando desafíos y oportunidades para mejorar la eficiencia del comercio exterior y fortalecer la competitividad del país en el mercado internacional. El informe resalta la necesidad de abordar cuellos de botella en procesos aduaneros y fronterizos, así como de invertir en infraestructura y conectividad.

La Cámara de Comercio de Cali ha identificado la necesidad urgente de profundizar el análisis del sector logístico y su impacto directo en la eficiencia del comercio exterior colombiano.

Este análisis se centra especialmente en la articulación efectiva de las cadenas de valor y la mejora del acceso a los mercados internacionales, elementos cruciales para el crecimiento económico del país. El reciente informe, titulado “Mi Buenaventura: el hub que conecta a Colombia con el mundo”, subraya que la logística no es simplemente un componente del comercio, sino un factor determinante para la reducción de costos operativos, la optimización de los tiempos de entrega y la expansión a nuevos mercados, particularmente en regiones estratégicas como el Valle del Cauca.

La economía del Valle del Cauca depende significativamente del comercio exterior facilitado a través del puerto de Buenaventura, lo que hace que la eficiencia logística sea un imperativo para su desarrollo continuo. El informe, basándose en el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, revela que Colombia obtuvo una puntuación de 2,9 sobre 5, situándose en el puesto 66 de un total de 139 países evaluados.

Los datos sugieren una correlación directa entre el desempeño logístico y el nivel de desarrollo económico, lo que refuerza la importancia de abordar las deficiencias existentes. Si bien Colombia ha logrado avances notables en infraestructura, calidad de los servicios y puntualidad en las entregas, persisten obstáculos significativos en procesos críticos como el despacho aduanero y la gestión fronteriza.

La Cámara de Comercio de Cali identifica estos procesos como los principales cuellos de botella que limitan la capacidad del sistema logístico colombiano para alcanzar su máximo potencial. A nivel regional, el Valle del Cauca concentra la mayor parte de su actividad logística en el transporte marítimo, representando un impresionante 92,1% del total de mercancías movilizadas en 2025, seguido por el transporte terrestre con un 7,8% y el transporte aéreo con un modesto 0,1%.

El valor total del comercio exterior del departamento alcanzó los 8.873 millones de dólares, con una proporción significativa correspondiente a productos no minero-energéticos, que representan cerca del 40% del total. El informe destaca la vocación importadora de Buenaventura, donde el 87,3% de la carga corresponde a importaciones, mientras que solo el 12,7% se destina a exportaciones. El puerto maneja el 75,7% de la carga en contenedores y lidera el movimiento de contenedores en Colombia, con una participación del 50,5%.

En 2024, Buenaventura se posicionó como el puerto más eficiente de Colombia y el segundo más eficiente de América Latina, superado únicamente por Posorja en Ecuador, alcanzando el puesto 28 a nivel global, un avance significativo de 16 posiciones en comparación con 2023. Sin embargo, el informe también advierte sobre tensiones operativas, especialmente relacionadas con la suspensión de actividades en el Muelle 13 debido a preocupaciones ambientales y una disputa legal con el gobierno nacional, lo que ha afectado negativamente el volumen de carga movilizada.

A pesar de contar con cinco muelles especializados, tres para contenedores y dos para carga a granel, estos conflictos ponen de manifiesto los desafíos en la gestión de una infraestructura vital para el país. En 2025, seis de los diez principales destinos de exportación de Buenaventura experimentaron una disminución, incluyendo China, Chile y Estados Unidos, mientras que el comercio con Indonesia, Japón y Corea del Sur aumentó, fortaleciendo las relaciones con los mercados asiáticos.

El informe concluye que la competitividad futura de Buenaventura dependerá de inversiones en infraestructura, conectividad y eficiencia operativa, incluyendo proyectos como el dragado del canal de acceso y la optimización de la red logística





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