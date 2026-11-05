Bukele despliega 2000 soldados en Haití contra pandillas

El presidente Nayib Bukele ordena el envío de 2000 soldados salvadoreños a Haití para combatir el terror de las bandas armadas y restaurar la autoridad del Estado.

El presidente Nayib Bukele ha ordenado el despliegue estratégico de 2000 soldados salvadoreños hacia Haití con la misión explícita de acabar con el dominio territorial de las pandillas que controlan prácticamente la totalidad del territorio de la capital, Puerto Príncipe. Esta intervención militar busca detener la violencia masiva que causa miles de muertos cada año en la nación caribeña y restaurar la autoridad del Estado haitiano en medio de la inestabilidad política vigente.

Objetivo Militar contra Bandas Armadas

El despliegue inicial de 2000 soldados salvadoreños fue enviado con el propósito específico de participar en la búsqueda de cuatro militares salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas que se encuentran desaparecidos desde el 18 de octubre. Estos efectivos fueron emboscados por bandas armadas en Croix-de-Bouquets, ubicada en las afueras de Puerto Príncipe, un incidente que subraya la peligrosidad del entorno operativo en el que se desenvuelven las fuerzas de seguridad.

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Alianza Estratégica y Comando Unificado

El Salvador y su presidente, Nayib Bukele, la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas haitianas y la Fuerza de Supresión de Pandillas están uniendo fuerzas en torno a una estrategia común para combatir la inseguridad. El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, afirmó que su Gobierno está decidido, con el apoyo de El Salvador, a terminar con las bandas armadas que siembran el terror, asegurando que la dirección política y estratégica de la batalla contra la inseguridad es compartida para desvirtuar críticas sobre la autonomía de la tropa.

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Discurso Histórico y Llamado a la Libertad

Bukele señaló en un extenso mensaje que aquellos que traicionaron a Dessalines, líder de la Revolución haitiana que declaró la independencia el 1 de enero de 1804, y sumieron a la nación en sufrimiento, aún existen como algunos son miembros de pandillas, otros las financian o les dan armas. El mandatario salvadoreño instó a levantar el control de las comunidades para poner bajo su control a las personas que causan dolor, afirmando que Haití será libre tras vencer a estos grupos.

Contexto Político y Próximas Elecciones

La intervención militar se desarrolla en un contexto de inestabilidad política que incluye la vuelta de los comicios presidenciales y legislativos, que estaban previstos para el 13 de diciembre. La seguridad de los procesos electorales y la estabilidad territorial son prioridades inmediatas para garantizar que la población pueda ejercer su derecho al voto sin la coacción del crimen organizado que ha paralizado gran parte de la infraestructura estatal haitiana.