Bukele responde a Petro: Ofrece trasladar a Colombia a todos los presos salvadoreños

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, responde a las críticas de Gustavo Petro sobre el sistema penitenciario y ofrece trasladar a Colombia a todos los detenidos, incluyendo los “presos políticos”.

El presidente de El Salvador , Nayib Bukele , respondió con firmeza a las críticas formuladas por el presidente colombiano, Gustavo Petro , sobre el sistema penitenciario salvadoreño. En un intercambio que escaló rápidamente a través de la plataforma X, Bukele ofreció trasladar a Colombia a la totalidad de los detenidos en las cárceles salvadoreñas, incluyendo a aquellos que Petro considera presos políticos.

La propuesta de Bukele, presentada este martes, surgió en respuesta a las afirmaciones de Petro, quien describió las prisiones de El Salvador como “campos de concentración” donde se estaría “matando en vida” a miles de jóvenes. \Bukele, en su mensaje público, expresó que, si las aseveraciones de Petro son ciertas, la situación en las prisiones salvadoreñas sería inaceptable y demandaría acciones decisivas en favor de la dignidad humana. En este sentido, propuso facilitar el traslado del 100% de la población carcelaria, sin excepción, para que Colombia implemente su política de “amor y la vida”. El presidente salvadoreño insistió en que la condición para este traslado masivo sería que se incluyeran a todos los detenidos, subrayando que la permanencia de un solo preso en lo que Petro denomina “campos de concentración” sería inaceptable. Bukele enfatizó que esta podría ser una oportunidad histórica para que Petro consolide su legado como un “libertador” que rescata a miles del abismo de la exclusión. Además, recordó que ya había hecho una propuesta similar a Hillary Clinton, tras las críticas de la excandidata presidencial estadounidense sobre el sistema penitenciario salvadoreño. \La respuesta de Bukele se produce en un contexto de intensa controversia sobre las políticas de seguridad implementadas en El Salvador. Desde marzo de 2022, el país se encuentra bajo un régimen de excepción que ha conducido a la detención de más de 91.000 personas. El propio Bukele ha reconocido que al menos 8.000 de los detenidos son inocentes. Organizaciones de derechos humanos han documentado más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y al menos 512 muertes bajo custodia estatal, lo que ha generado serias preocupaciones a nivel internacional. Recientemente, un panel de abogados internacionales presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU, en el que se sugiere que podrían estar cometiéndose crímenes de lesa humanidad en El Salvador. La propuesta de Bukele de trasladar a todos los presos a Colombia es un movimiento audaz que podría interpretarse como una respuesta política y una estrategia para desviar la atención de las críticas internacionales





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