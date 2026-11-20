Nayib Bukele inscribió su candidatura en El Salvador para 2027, impulsado por reformas constitucionales y una alta aprobación que le permite buscar un tercer período consecutivo.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, formalizó este jueves 19 de noviembre su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para competir por un tercer período consecutivo en las elecciones presidenciales programadas para el 28 de febrero de 2027. Acompañado de cerca de 3.000 seguidores, el mandatario de 45 años llegó acompañado del vicepresidente Félix Ulloa, quien también registró su aspiración para continuar en el cargo ejecutivo.

Tras completar el proceso en San Salvador, Bukele hizo un llamado directo a su base partidaria y a la ciudadanía para asegurar la participación electoral. El presidente instó a sus seguidores a votar y a movilizar a sus familiares y conocidos, expresando su deseo de que la jornada del 28 de febrero se convierta en una fiesta nacional con alta concurrencia a las urnas.

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Estrategia electoral y reformas constitucionales

La viabilidad de esta candidatura se consolidó mediante una modificación constitucional que eliminó los límites para la reelección presidencial consecutiva, aprobada por la Asamblea Legislativa dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas. El 31 de julio de 2025, la asamblea ratificó en una misma jornada una reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, estableciendo nuevos parámetros para el ejercicio del poder ejecutivo.

Entre los cambios estructurales más significativos introducidos por la legislación se encuentran la eliminación del límite de dos períodos presidenciales consecutivos, lo que permite la reelección indefinida. Además, la reforma amplió el período presidencial de cinco a seis años y suprimió la segunda vuelta electoral, reconfigurando completamente el sistema de selección de mandatarios en el país centroamericano.

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Aprobación y legado de seguridad pública

Bukele se presenta como el favorito indiscutible para los comicios, sostenido por una tasa de aprobación cercana al 80 % según los datos de popularidad reportados. Su respaldo popular está intrínsecamente ligado a la política de seguridad implementada contra las pandillas, basada en un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 que ha reducido drásticamente los índices de criminalidad.

El gobierno salvadoreño ha detenido a más de 93.000 personas desde la implementación de estas medidas de seguridad. Sin embargo, la estrategia ha sido objeto de severas críticas internacionales, con organizaciones de derechos humanos que denuncian capturas arbitrarias, torturas y más de 500 muertes bajo custodia estatal, así como un grupo de expertos de Naciones Unidas que ha señalado posibles crímenes contra la humanidad.

Controversias sobre el estado de derecho

La posibilidad de un tercer mandato no ha estado exenta de controversias jurídicas y políticas previas. Bukele asumió su segundo mandato consecutivo el 1 de junio de 2024, a pesar de que la Constitución vigente en ese momento prohibía la reelección inmediata, situación que fue superada mediante un fallo de jueces afines al Gobierno. Además, cerca del 90 % de los detenidos continúa sin juicio, lo que ha generado preocupación sobre el estado de derecho.

Otros episodios que han generado cuestionamientos incluyen la decisión del Gobierno en 2025 de mantener incomunicados durante cuatro meses a 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos. Estas personas fueron enviadas a una cárcel destinada al confinamiento de presuntos integrantes de pandillas, lo que ha sido interpretado por críticos como parte de un uso del régimen de excepción para perseguir a opositores y disidentes del Ejecutivo.

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La reforma también adelantó el calendario electoral, modificando el fin del actual período que originalmente estaba previsto para 2029, para que las elecciones se realicen en 2027. Esto permitirá a Bukele, quien se ha descrito a sí mismo como un dictador cool, permanecer en el cargo hasta 2033 si resulta vencedor en los próximos comicios, buscando evitar retrocesos en las políticas de su administración.