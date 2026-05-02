La edición 2026 del Burger Master ha premiado a más de 100 restaurantes en todo Colombia, generando un impacto económico significativo y fortaleciendo el turismo gastronómico. Se proyectan ventas por más de $70.000 millones y 3 millones de hamburguesas vendidas.

El reciente anuncio de los ganadores del Burger Master 2026 ha desatado una ola de entusiasmo en el sector gastronómico colombiano, marcando un hito en la promoción del turismo culinario y el apoyo a los restaurantes locales.

Más de cien establecimientos a lo largo y ancho del país han sido distinguidos en esta edición, un reconocimiento que no solo eleva su prestigio sino que también se traduce en un significativo impulso económico. La competencia, que movilizó a miles de comensales, ha demostrado una vez más el fervor nacional por la hamburguesa y la creciente sofisticación del paladar colombiano.

La lista de ganadores abarca una diversidad de propuestas, desde las tradicionales hamburguesas de carne hasta creaciones innovadoras con ingredientes locales y técnicas de vanguardia. En Pereira, establecimientos como Calde Burger, The Viking Burger, Angus Burger, Grill Comida Urbana y Once Once Burgers se llevaron la palma, destacando la riqueza gastronómica de la región.

En Turbaco, CargoBoy se consagró como uno de los mejores, mientras que en la región central del país, Tunja vio coronados a Asado del Gordo, Hamburguesas del Fuego, Tiger Food, House Hamburguesería y Buffalo Beef Burger. La región sur no se quedó atrás, con Florencia celebrando los triunfos de Alma de Res, Rústicos, Baron Burger Boss, Homeshake y Voraz.

Estos restaurantes, entre muchos otros, representan la vitalidad y la creatividad de la escena culinaria colombiana, ofreciendo experiencias gastronómicas únicas que atraen tanto a locales como a turistas. El impacto económico del Burger Master 2026 es considerable y va más allá de las ventas directas de hamburguesas. Según Tulio Zuloaga, el creador del evento, la edición anterior generó ingresos entre $70.000 y $80.000 millones gracias a la venta de 3.3 millones de hamburguesas.

Para este año, la proyección es de alrededor de 3 millones de hamburguesas vendidas, lo que se traduce en un impacto económico directo que superará los $70.000 millones. Sin embargo, el impacto real es aún mayor si se consideran los beneficios indirectos, como el aumento del turismo, la generación de empleo y el fortalecimiento de la cadena de suministro de alimentos.

El Burger Master no solo beneficia a los restaurantes ganadores, sino a toda la industria gastronómica, desde los productores de carne y vegetales hasta los proveedores de empaques y servicios de logística. Además, el evento contribuye a posicionar a Colombia como un destino gastronómico de primer nivel, atrayendo a turistas interesados en descubrir la diversidad y la calidad de su cocina.

El Burger Master se ha convertido en un catalizador del turismo gastronómico, impulsando el desarrollo de nuevas rutas culinarias y promoviendo la cultura foodie en el país. Esta cultura, caracterizada por la pasión por la comida y la búsqueda de experiencias gastronómicas auténticas, está en constante crecimiento en Colombia, y el Burger Master juega un papel fundamental en su consolidación. Paralelamente a la celebración del Burger Master, la esfera política colombiana sigue siendo objeto de atención.

Carlos Caicedo, candidato de Fuerza Ciudadana, ha reiterado sus aspiraciones presidenciales y ha delineado sus propuestas de gobierno, al tiempo que ha abordado su relación con el actual presidente, Gustavo Petro. En el ámbito deportivo, el equipo de Diego Arias concluyó la fase 'todos contra todos' como líder indiscutido, aunque sufrió su segunda derrota consecutiva ante Once Caldas. Estos acontecimientos, aunque distintos en naturaleza, reflejan la dinámica y la diversidad de la vida en Colombia.

El Burger Master, con su enfoque en la gastronomía y el turismo, representa una faceta vibrante y en crecimiento del país, mientras que la política y el deporte continúan siendo temas centrales en el debate público. La combinación de estos elementos contribuye a la riqueza y la complejidad del panorama colombiano, ofreciendo una visión multifacética de sus desafíos y oportunidades.

El éxito del Burger Master 2026 es un testimonio del talento y la creatividad de los chefs y restauradores colombianos, así como del apetito insaciable del público por la buena comida. El evento ha demostrado que la hamburguesa, un plato aparentemente sencillo, puede ser un vehículo para la innovación, el emprendimiento y el desarrollo económico.

En un contexto global cada vez más competitivo, el Burger Master se ha consolidado como un referente en el mundo de la gastronomía, atrayendo la atención de medios y expertos de todo el mundo





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