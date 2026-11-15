Bus de estudiantes se desploma en Norte de Santander y deja 16 heridos

Un vehículo de transporte público cayó a un abismo en San Calixto, Catatumbo, dejando 16 estudiantes heridos en un accidente grave ocurrido en la región.

Un grave accidente vial sacudió la región del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander cuando un autobús de servicio público transportando a estudiantes perdió el control y cayó a un profundo abismo. El siniestro ocurrió en el municipio de San Calixto, zona rural conocida por sus complejas condiciones geográficas y vías de acceso difícil. El vehículo se encontraba en ruta de regreso desde la capital del país, Bogotá, hacia su lugar de origen, cuando ocurrió la tragedia que dejó múltiples afectados y generó una rápida movilización de los servicios de emergencia locales.

Rescate y Atención Médica Inmediata

La respuesta ante la emergencia fue inmediata gracias a la intervención de otros transportadores que circulaban por el sector y a las unidades de ambulancias que llegaron rápidamente al lugar para auxiliar a los pasajeros lesionados. Los afectados fueron inicialmente estabilizados en el sitio y posteriormente trasladados con urgencia a centros asistenciales cercanos para recibir atención especializada. El principal centro de recepción de estos pacientes es el hospital del municipio de Teorama, donde el personal médico ha comenzado a evaluar la gravedad de cada caso. Paralelamente, se están coordinando las acciones logísticas necesarias para la remisión de los pacientes más críticos al hospital Emiro Quintero Cañizares de la ciudad de Ocaña, que cuenta con mayor capacidad de respuesta para casos de alta complejidad.

Also read Ministerio de Defensa condena asesinato de cuatro soldados en Norte de Santander

Detalle de las Lesiones y Víctimas Identificadas

El balance preliminar indica que un total de 16 menores de edad resultaron heridos en el incidente, confirmando que todos los pasajeros afectados son estudiantes de una institución educativa específica. Según el reporte médico entregado sobre la atención de los heridos, cinco de estos menores presentan trauma toracoabdominal y craneal, lesiones que requieren monitoreo constante y posibles intervenciones quirúrgicas. Otros siete estudiantes registran lesiones diversas en las extremidades, las cuales están siendo tratadas para evitar secuelas a largo plazo. Los pacientes restantes están siendo valorados meticulosamente por el personal médico para determinar el alcance exacto de sus heridas y definir el plan de tratamiento adecuado para cada uno.

Advertisement

Contexto del Viaje y Coordinación Interinstitucional

La emergencia involucra específicamente a estudiantes que se encontraban en la ciudad de Bogotá y retornaban a su municipio natal, San Calixto, lo que sugiere un viaje de larga distancia que aumenta la vulnerabilidad en las vías intermunicipales. La coordinación entre las autoridades locales de Teorama y Ocaña es vital para garantizar que la cadena de atención médica no se vea interrumpida. Se espera que las familias de los afectados sean contactadas por los canales oficiales para recibir información precisa sobre el estado de salud de sus hijos y para coordinar las visitas a los hospitales donde están hospitalizados.

Próximos Pasos en la Investigación del Siniestro

A medida que la situación médica se estabiliza, las autoridades de tránsito y las fuerzas del orden iniciarán las investigaciones preliminares para determinar las causas exactas del vuelco del autobús. Se evaluarán factores como las condiciones de la vía, el estado mecánico del vehículo y la conducta del conductor. Mientras tanto, la comunidad de San Calixto y las autoridades regionales mantienen una vigilia atenta para apoyar a las víctimas y sus familias durante este difícil momento, reafirmando la importancia de la seguridad vial en las zonas rurales de Norte de Santander.