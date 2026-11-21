Un bus perdió el control en el sector de Zamora, entre Bello y Medellín, chocando contra una vivienda en la carrera 42 con calle 20 este sábado 21 de noviembre. Conoce los detalles.

Un autobús perdió el control y se estrelló contra una residencia en el municipio de Bello, específicamente en el límite con Medellín, el sábado 21 de noviembre. El incidente ocurrió en el sector de Zamora, cerca de la intersección de la carrera 42 con la calle 20, provocando que el vehículo quedara severamente inclinado.

Detalles Del Incidente En La Carretera

Según el reporte preliminar recopilado por El Colombiano, el autobús habría perdido la tracción mientras transitaba por una de las calles empinadas que caracterizan a esta zona limítrofe. La fuerza del impacto contra el muro de una vivienda causó que el automotor se inclinara peligrosamente, con la parte delantera por debajo del nivel de la calle.

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Las imágenes captadas por testigos muestran al transporte público apoyado en un ángulo pronunciado junto a las estructuras residenciales. La dinámica del accidente sugiere que la falta de adherencia en la pendiente fue el factor determinante antes del choque final contra la edificación.

Testimonios Y Versiones Preliminares

La versión oficial inicial atribuye la causa a la pérdida de control del conductor, aunque aún no se confirman las circunstancias exactas que provocaron la salida de ruta. No se reportan víctimas fatales de inmediato, pero la gravedad del choque contra la casa es el foco principal de la investigación.

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El sector de Zamora es conocido por sus calles con fuerte inclinación, lo que representa un desafío constante para la movilidad en la zona. Los residentes han expresado preocupación por la seguridad vial en estas calles estrechas y empinadas.

Impacto En La Comunidad Local

El accidente ha generado interrupciones en la circulación local y ha causado daños estructurales visibles en la vivienda afectada. Las autoridades locales están evalando la situación para determinar las responsabilidades civiles y penales derivadas del evento.

Se espera que los peritos realicen un análisis detallado de la vía y del vehículo para entender por qué ocurrió la pérdida de control. La comunidad espera respuestas claras sobre las medidas de seguridad que se tomarán para evitar accidentes similares en el futuro.