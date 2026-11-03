Buscan a exmarino estadounidense desaparecido en Bogotá hace tres meses

Autoridades y familia buscan a ciudadano estadounidense desaparecido en Bogotá desde hace tres meses tras viajar para trabajar. Últimas pistas y arresto en Los Lagartos.

Las autoridades colombianas y los familiares continúan intensificando los esfuerzos por localizar a un ciudadano estadounidense que lleva desaparecido en la capital, Bogotá, desde hace más de tres meses. El hombre llegó a la ciudad con el propósito de trabajar, pero perdió todo contacto con su red de apoyo poco tiempo después de su arribo, generando una urgente necesidad de esclarecer su paradero actual.

Detalles Del Caso Y Últimas Pistas Conocidas

El caso ha tomado giros complejos a medida que avanza la investigación. Durante los recorridos realizados por las partes interesadas, se han obtenido indicios clave que apuntan a posibles zonas de desplazamiento. La abogada que acompaña a la familia ha detallado que el ciudadano fue visto por última vez en condiciones distintas a las de su llegada, lo que ha servido como punto de partida para las diligencias.

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Entre los antecedentes más relevantes, se destaca un arresto relacionado con un caso de hurto en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Los Lagartos. Este incidente es considerado una de las últimas pistas verificadas por las autoridades, quienes han priorizado el seguimiento de este sector de la ciudad para encontrar al desaparecido y restablecer la cadena de eventos ocurridos.

Testimonios De La Familia Y Cambio En Apariencia

La madre del exmarino ha solicitado ayuda pública de manera directa, manifestando sentimientos de soledad y vulnerabilidad en medio de la crisis. A través de la difusión de videos y declaraciones, ha pedido a cualquier persona que tenga información sobre su hijo que se ponga en contacto con ellos, enfatizando que la preocupación por su seguridad ha sido constante.

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La abogada Ponce, quien lleva el caso legal, ha proporcionado detalles específicos sobre el aspecto físico del desaparecido. Señaló que su barba ha crecido considerablemente y que su vestimenta actual es muy diferente a la que llevaba cuando arribó a Colombia. Este cambio en su apariencia es un factor crucial que las autoridades utilizan para identificar posibles avistamientos recientes.

Investigación En Curso Y Próximos Pasos

Las diligencias se han adelantado de manera paralela, combinando acciones policiales y civiles. Se están revisando reportes de seguridad y registros de transporte, incluyendo el uso de aplicaciones para llegar a destinos específicos. La familia insiste en la importancia de mantener abierta la investigación, a pesar de la falta de novedades recientes en los últimos días.

El caso se enmarca en un contexto de búsqueda activa que no ha logrado avanzar con la velocidad esperada por los afectados. Las autoridades mantienen que cada pista, por pequeña que sea, es valorada para ampliar el abanico de posibilidades. Se espera que la próxima semana se realicen nuevas reuniones entre la familia y los funcionarios encargados de la investigación para evaluar nuevas estrategias de localización.

Hasta el momento, no se ha confirmado el estado de vida del ciudadano, ni se ha descartado ninguna hipótesis de trabajo. La comunidad internacional y los organismos de protección a extranjeros están siendo informados de la situación. Se insta a la ciudadanía a reportar cualquier información que pueda ayudar a encontrar al exmarino y restablecer su seguridad en el territorio colombiano.