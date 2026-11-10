Buscan a Jesús Navarro Robles alias Casinga tras ataque al cantón militar

El Ejército colombiano ofrece $3.284 millones por la captura de Jesús Navarro Robles, alias Casinga, máximo cabecilla del Frente Darío Ramírez Castro del ELN.

Las Fuerzas Militares de Colombia han intensificado la búsqueda de Jesús Navarro Robles, conocido en los círculos armados como alias "Omar" o "Casinga", en el sur del departamento de Bolívar. Esta prioridad estratégica se consolidó como respuesta directa al atentado con drones contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, ocurrido el 7 de noviembre pasado. La autoridad militar identifica a Navarro Robles como el máximo cabecilla del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, una estructura criminal con operaciones activas en Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño.

Recompensa y perfil del líder del ELN

Para facilitar la localización y captura de este dirigente, las autoridades ofrecen una recompensa económica de hasta $3.284 millones de pesos. La inteligencia militar revela que Navarro Robles lleva más de 30 años vinculado a las filas del ELN, ocupando una posición de mando central en la región. Se estima que su frente cuenta con aproximadamente 748 integrantes, distribuidos entre 358 hombres armados y 390 personas asignadas a redes de apoyo logístico y político.

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Las funciones de "Casinga" incluyen la coordinación de operaciones armadas, logísticas y políticas dentro de su estructura. Las autoridades lo vinculan directamente con diversas actividades ilegales que han destabilizado la zona, entre ellas la extorsión sistemática a comerciantes, el narcotráfico, el desplazamiento forzado de comunidades y ataques deliberados contra la Fuerza Pública. Su liderazgo se ha caracterizado por la intimidación constante hacia pobladores en el sur de Bolívar.

Conexión con la captura de alias "Carrito"

Un antecedente crítico que elevó la alerta sobre la ubicación de Navarro Robles fue la captura de Leivis Enrique Valero Castillo, alias "Carrito" o "Andrés", el 6 de noviembre de 2026. El operativo, denominado Ocaso, se llevó a cabo en la vereda Nueva Mina, zona rural de Santa Rosa del Sur, con la participación conjunta del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. "Carrito" era identificado como cabecilla del Frente Resistencia Guamocó.

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Este subordinado era el responsable del manejo de las finanzas ilegales del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro y era descrito por el Ejército como un hombre de confianza de "Casinga". Durante la intervención policial, las autoridades incautaron armas cortas, granadas de mano, lingotes de oro fundido de 470 gramos y más de $233 millones en efectivo. También se decomisaron memorias USB y dispositivos electrónicos que podrían contener información valiosa para la investigación.

Investigación del ataque con drones en noviembre

La escalada en la persecución de Navarro Robles se aceleró después del ataque con drones cargados de explosivos contra las instalaciones militares, que dejó un saldo trágico de tres soldados muertos y decenas de heridos. Las hipótesis de inteligencia sugieren fuertemente que esta agresión fue una retaliación por la captura de "Carrito", ocurrido un día antes. Por esta razón, el nombre del jefe guerrillero aparece como uno de los objetivos prioritarios en las operaciones desplegadas en la región.

A pesar de estas evidencias, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer con certeza quién ordenó y coordinó el atentado. Se busca identificar a todos los responsables de la acción y determinar la participación exacta de otros integrantes de la organización dentro de la estructura de mando. La captura de estos líderes es fundamental para debilitar las economías ilegales y disputas territoriales en el Bajo Cauca y Bolívar.

Otros objetivos prioritarios del ELN

La ofensiva militar contra las estructuras del ELN incluye la caza de otros dos cabecillas de alto valor en la misma región. Alias "Mara" tiene una recompensa de hasta $1.641 millones por su localización, mientras que Óscar Emiro Pérez Álvarez, alias "Arbey", ofrece la misma cifra económica a cualquiera que brinde información útil. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para fragmentar el comando del ELN en el sur de Bolívar.

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Las autoridades advierten sobre una intensa disputa por el control territorial y las economías ilegales en estas zonas. La captura de Navarro Robles y sus subordinados representa un golpe significativo a la capacidad operativa del frente en esta parte del país. El éxito en estas operaciones dependerá de la colaboración ciudadana y la inteligencia disponible para rastrear a estos líderes en su base de operaciones rural.