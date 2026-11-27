La Alcaldía de Bello lidera la captura de José Francisco Caballero González, acusado de abuso sexual a dos niñas de 4 y 7 años en agosto. Interpol emitió alerta azul.

La Alcaldía de Bello ha movilizado todos sus recursos institucionales para localizar y capturar a José Francisco Caballero González, quien es señalado como el presunto responsable de graves actos de violencia sexual contra dos niñas de cuatro y siete años de edad. Esta acción urgente se ejecuta con el apoyo coordinado de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, tras conocerse los detalles del crimen ocurrido el pasado 20 de agosto en inmediaciones del barrio El Cafetal, ubicado en la comuna uno de París.

Detalles de la denuncia y el Código Fucsia

Los hechos traumáticos fueron revelados cuando las menores ingresaron al Hospital Rosalpi el 20 de agosto, momento en el cual el personal médico activó inmediatamente el protocolo Código Fucsia. Este sistema es el estándar nacional en Colombia para brindar atención integral y multidisciplinaria a víctimas de violencia sexual, asegurando que las niñas recibieran el respaldo clínico y psicológico necesario desde el primer instante. Las denuncias posteriores y las evidencias recolectadas permitieron identificar a Caballero González como el sujeto de investigación principal.

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Alerta Azul de Interpol y órdenes de captura

Para garantizar que el presunto agresor no eluda la justicia ni salga del territorio nacional, las autoridades nacionales impusieron una Circular Azul de Interpol a nombre de José Francisco Caballero González. Esta medida restrictiva se sumó a la orden de captura expedida por un juez, basada en las pruebas recopiladas por la Fiscalía y el Centro de Investigaciones y Terrocinología (CTI) de la Zona norte. La administración municipal de Bello ha declarado su firme compromiso de agotar todas las acciones legales y operativas para que el acusado comparezca ante la justicia.

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Posiciones de las autoridades y protección a las víctimas

Wber Zapata Lopera, secretario de Seguridad de Bello, enfatizó que la búsqueda se realiza de manera articulada con todas las autoridades competentes para establecer las responsabilidades penales correspondientes. Mientras avanza el proceso de investigación, las menores afectadas se encuentran bajo la custodia de sus familiares, habiendo recibido todas las rutas de protección y restablecimiento de derechos establecidas por el Estado. El equipo de trabajo incluye la participación de expertos especializados para aclarar las circunstancias exactas que rodearon la vulneración sexual.

Cómo contactar a la Alcaldía de Bello

La Alcaldía de Bello ha habilitado dos líneas telefónicas específicas para recibir información confidencial sobre el paradero de José Francisco Caballero González. Los números autorizados para realizar denuncias anónimas son el 350 6011919 y el 320 3018390, donde se garantiza la reserva absoluta de la identidad del denunciante. Cualquier dato que ayude a la localización del imputado será considerado vital para el éxito de la operación de captura liderada por la administración municipal y las fuerzas de seguridad nacional.