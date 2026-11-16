Buscan a Tom, el gato perdido en Manrique, Medellín

Familia busca a Tom, un felino blanco y negro extraviado en Manrique, Medellín. Piden ayuda comunitaria con WhatsApp para localizarlo en la zona de la Calle 81 con 42.

La familia de Tom, un gatito blanco y negro, ha solicitado urgentemente la ayuda de la comunidad en Medellín para localizarlo tras su desaparición. El felino se extravió en el sector nororiental de la localidad de Manrique, específicamente en la zona comprendida entre la calle 81 y la carrera 42. Sus dueños han activado un canal de WhatsApp dedicado exclusivamente para recibir cualquier información o avistamiento que facilite su regreso seguro al hogar.

Detalles Físicos y Ubicación Exacta

Tom presenta características físicas muy distintivas que facilitan su reconocimiento inmediato por parte de los transeúntes. Cuenta con ojos de tono amarillento, rasgo que se ha destacado en la fotografía divulgada por su familia para aumentar las probabilidades de identificación visual. El animal fue visto por última vez en el entorno inmediato de la intersección mencionada, y se tiene el indicios de que habría sido observado dentro de un edificio residencial de la zona, lo que sugiere que no ha viajado demasiado lejos.

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Estrategias de Búsqueda y Contacto

La estrategia actual se centra en escanear meticulosamente los edificios cercanos a la calle 81 con la 42. La familia recomienda encarecidamente a los residentes y conserjes de las unidades residenciales circundantes que revisen las áreas comunes, pasillos y zonas verdes. Se les pide estar atentos a cualquier sonido de maullido o movimiento inusual que pudiera delatar la presencia del felino atrapado o escondido.

Consejos para Localizar al Felino

Para maximizar las posibilidades de encontrar a Tom, se sugieren horarios específicos y tácticas precisas. Se recomienda salir a buscarlo durante la noche o la madrugada, momentos en los que el ruido ambiental disminuye drásticamente. Se debe llamar al gato por su nombre con voz calma y constante, y dejar comida fresca o prendas que lleven el olor de la familia cerca de la entrada de la vivienda o del portal del edificio.

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El Poder del Olfato y la Red Comunitaria

El sentido del olfato suele ser el guía principal para que estos animales se reintegren a su entorno seguro. Por ello, la familia ha solicitado a la comunidad de Medellín que difunda ampliamente el aviso de búsqueda entre sus contactos personales, con énfasis en quienes vivan, trabajen o tengan frecuencia en el sector de Manrique. Cada dato, por mínimo que parezca, se considera una pieza clave e invaluable en esta búsqueda.

Próximos Pasos y Agradecimiento

La familia mantiene abierto el canal de comunicación vía WhatsApp para recibir reportes en tiempo real. Agradecen profundamente a la ciudadanía su solidaridad y participación activa en esta campaña. El objetivo final es que Tom regrese sano y salvo a su hogar, confirmando que la colaboración vecinal ha sido fundamental en el éxito de la operación de rescate y localización.