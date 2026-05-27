BYD enfrenta demandas en China por contenido difundido en redes sociales

La industria china de carros eléctricos enfrenta una nueva batalla en los tribunales después de que se conociera un informe que reveló que BYD es la marca que más dinero ha reclamado en demandas contra blogueros y creadores de contenido.

La industria china de carros eléctricos enfrenta una nueva batalla en los tribunales después de que se conociera un informe que reveló que BYD es la marca que más dinero ha reclamado en demandas contra blogueros y creadores de contenido.

La mayoría de los casos impulsados por BYD están relacionados con publicaciones en redes sociales y plataformas de video donde, según la empresa, se divulgaron afirmaciones no verificadas o acusaciones falsas. Uno de los episodios más comentados fue la publicación de un video donde aparecía el desmontaje de una Blade Battery de BYD después de pruebas de congelamiento extremo y las conclusiones divulgadas posteriormente en redes sociales.

El medio especializado CarNewsChina recopiló y verificó la información, revisando documentos judiciales, anuncios empresariales y decisiones legales relacionadas con disputas entre fabricantes de carros eléctricos e influenciadores digitales en China. La cifra total reclamada por BYD asciende a cerca de 3.700 millones de pesos colombianos al cambio actual. La resolución ordenó una compensación de 2 millones de yuanes y concluyó que algunas afirmaciones difundidas constituían difamación comercial y competencia desleal.

El bloguero enfrentó procesos impulsados por otras compañías del sector automotor chino, algunas de las cuales ordenaron indemnizaciones económicas, eliminación de contenido y disculpas públicas en sus redes sociales





BluRadioCo / 🏆 28. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BYD China Carros Eléctricos Demanda Contenido Difundido En Redes Sociales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Debuta carro eléctrico con casi 400 km de autonomía, que desafía a BYD, Renault y másEl MG4 EV Urban llega equipado con un motor eléctrico de 161 caballos de potencia y 250 Nm de torque.

Read more »

Gobierno firma acuerdo con China para fortalecer la productividad del agroLa ADR y la Universidad Agrícola del Sur de China suscribieron un memorando de entendimiento para avanzar en proyectos de agricultura inteligente, transfer...

Read more »

China lanzó la misión Shenzhou-23 rumbo a su estación espacial Tiangong: un hombre estará un año completo en el espacio exteriorEl lanzamiento desde el desierto de Gobi marcó el inicio de una misión científica sin precedentes para China.

Read more »

¿Cómo pasó el expresidente español Zapatero de faro de la izquierda para América Latina a ser acusado de lavado de dinero? / Análisis de M. VargasEl cerco contra el ex jefe del gobierno español incluye indicios sobre corrupción, lavado de activos y ventas de petróleo venezolano a China.

Read more »