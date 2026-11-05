Cúcuta Deportivo salva la permanencia 2027 con victoria 1-0 sobre Santa Fe

Cúcuta Deportivo obtuvo su permanencia en la Primera A 2027 al vencer 1-0 a Santa Fe, alcanzando 24 puntos y superando los promedios de descenso de sus rivales directos en la zona.

Cúcuta Deportivo aseguró su permanencia en la Primera División A del fútbol colombiano para la temporada 2027 tras imponerse 1-0 a Santa Fe en el estadio General Santander. Este resultado, correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay, fue determinante para que el equipo fronterizo mantuviera un promedio de puntuación superior al de sus competidores directos en la zona de peligro de descenso. El triunfo otorgó tres unidades valiosas que situaron a Cúcuta en un sólido tercer lugar en la tabla de salvamento, respaldado por la caída de equipos como Alianza Valledupar, Chicó Fútbol Club y Jaguares de Córdoba, quienes ya están condenados a la segunda categoría.

El momento decisivo del encuentro llegó a los 62 minutos, cuando Léider Berdugo marcó el único gol de la partida con un disparo efectivo que superó la defensa del equipo visitante. Este gol no solo selló la victoria local, sino que consolidó el promedio histórico de Cúcuta Deportivo en 1,1111 puntos por partido. Este promedio es la métrica estadística oficial que determina la supervivencia en la liga, y el resultado de este partido confirmó que el cuadro de los Motilones tiene una ventaja matemática y estadística irrecuperable sobre los equipos que buscan sus plaza en la división de plata.

Also read Colombia será sede del Sudamericano Sub-20 de Conmebol en enero y febrero de 2027

Promedio de descenso y tabla de clasificación

La diferencia de puntos en la tabla del descenso se hizo evidente con los resultados de la jornada. Con un promedio de 1,1111, Cúcuta Deportivo se mantiene por encima de Alianza Valledupar, que registra un promedio de 1,1053. La brecha es mínima en números absolutos, pero suficiente para garantizar la estadística favorable al equipo nortecauca. Por otro lado, los equipos que ya han perdido la categoría son Chicó Fútbol Club, con un promedio preocupante de 0,8947 puntos, y Jaguares de Córdoba, que cerró con la cifra más baja de la zona crítica al registrar 0,8611 puntos por partido.

La clasificación a los cuadrangulares semifinales también está en juego, aunque Cúcuta Deportivo tiene un reto adicional en la fase de todos contra todos. Con 24 unidades acumuladas, el equipo está cerca del grupo de los ocho clasificados. Si Cúcuta suma los seis puntos restantes en sus dos partidos finales, alcanzaría las 30 unidades. Esta cifra lo pondría en una posición competitiva, pero tendría que esperar resultados favorables de otros equipos para asegurar su ubicación entre los ocho mejores, ya que la competencia es feroz y los puntos de otros rivales pueden desplazar su posición si no ganan todos sus duelos restantes.

Advertisement

Rivales por los puestos de clasificación directa

La lucha por la clasificación directa muestra un panorama muy apretado en la parte alta de la tabla. Por ahora, los únicos equipos que superan los 30 puntos y tienen un boleto casi confirmado a la siguiente fase son Atlético Nacional, América de Cali y Deportivo Cali. Estos tres clubes han demostrado una consistencia sólida que los coloca en la cima. Detrás de ellos, las plazas desde la cuarta hasta la octava posición están disputadas por equipos que suman entre 25 y 29 puntos, lo que hace que cada punto en los próximos partidos sea crítico para definir los clasificados.

Bucaramanga lidera este bloque intermedio con 29 puntos, seguido de cerca por Santa Fe con 28 unidades y Millonarios con 27. Independiente Medellín acumula 26 puntos, mientras que Águilas Doradas cierra este grupo de aspirantes directos con 25 puntos. Cúcuta Deportivo y Once Caldas, ambos con 24 unidades, comparten el quinto puesto en la lucha por la clasificación, lo que los sitúa justo por debajo de Águilas Doradas pero con la misma cantidad de puntos. Deportes Tolima, con 23 unidades, también participa en esta intensa competencia por las cinco plazas disponibles entre los números cuatro y ocho, creando un escenario de incertidumbre máxima en la clasificación.

Próximos compromisos y desafíos de Cúcuta

Para Cúcuta Deportivo, la tarea no ha terminado, aunque la permanencia ya está garantizada estadísticamente. El equipo aún debe disputar dos encuentros importantes en la fase todos contra todos. El primero será como visitante ante Junior, programado para el lunes 9 de noviembre, un partido difícil dado que Junior es uno de los equipos más competitivos del torneo. La defensa de la clasificación depende en gran medida de qué tan bien gestione estos dos últimos juegos, ya que un empate o una derrota podría restar puntos valiosos para aspirar a una mejor posición en los cuadrangulares.

El cierre de la fase regular para Cúcuta Deportivo se producirá en la fecha 19, cuando el equipo reciba a Jaguares de Córdoba en condición de local. Este partido tiene un valor sentimental y táctico especial, ya que enfrenta al equipo que ya está descendido. Sin embargo, el elenco de la frontera no puede relajarse, ya que busca sumar los tres puntos necesarios para llegar a las 30 unidades hipotéticas. La combinación de estos dos últimos resultados, sumada a los resultados paralelos de los demás equipos, definirá finalmente si Cúcuta Deportivo logra ingresar a los cuadrangulares semifinales o si debe contentarse con una posición externa, manteniendo su categoría pero quedando fuera de la lucha final por el título.