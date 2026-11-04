Cámara aprueba ley anticapuchos con penas de prisión por actos vandálicos

La Cámara aprobó la iniciativa de Jaime Arizabaleta que sanciona el ocultamiento de identidad durante protestas, estableciendo penas de hasta ocho años.

La Cámara de Representantes de Colombia avanzó significativamente en su agenda legislativa al aprobar en primera instancia el proyecto de ley conocido como anticapuchos. Esta iniciativa, promovida por el congresista Jaime Arizabaleta del partido Centro Democrático, fue votada favorablemente en la Comisión Primera con un total de 20 votos a favor y solo 2 en contra. El texto legislativo ahora está destinado a pasar a la plenaria de esta corporación para su debate definitivo.

Detalles del articulado y mecanismo legal

El documento consta de cuatro artículos cuyo objetivo principal es sancionar la utilización del ocultamiento de identidad para facilitar la comisión de actos vandálicos en el contexto de manifestaciones públicas. La propuesta define específicamente la ocultación de identidad como el uso deliberado de prendas, máscaras, pasamontañas o elementos similares destinados a impedir o dificultar la identificación de una persona con ocasión de estos actos. Este nuevo delito se adiciona a la Ley 599 de 2000 bajo la denominación de Acto vandálico mediante el ocultamiento de identidad.

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Las sanciones previstas son severas y están claramente estipuladas en la normativa. Una persona que cometa un acto vandálico mientras oculta su identidad enfrentaría una pena de prisión que oscila entre los 54 y los 96 meses. Además, se impondría una multa equivalente a entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta estructura penal busca disuadir la participación en disturbios cuando se emplean estrategias de anonimato para evadir la responsabilidad legal inmediata.

Posiciones de los actores políticos y oposición

El proceso legislativo estuvo marcado por intensos debates entre las fuerzas políticas presentes en la comisión. La oposición intentó inicialmente hundir la propuesta mediante una moción de archivo, la cual fue rechazada con 15 votos a favor y 21 en contra. Posteriormente, se debatió y aprobó la ponencia positiva presentada por el congresista Arizabaleta con 21 votos a favor y 4 en contra. Durante estas discusiones, representantes de diferentes bancadas expresaron posturas divergentes sobre el alcance y la necesidad de la norma.

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Desde la bancada del Pacto Histórico, la representante Laura Beltrán advirtió que esta propuesta buscaba criminalizar la protesta social, argumentando que podría afectar negativamente el derecho legítimo a la movilización ciudadana. Por otro lado, el congresista Gabriel Becerra señaló que la discusión no debía limitarse al uso de capuchas, sino que también debía abordar las garantías para quienes ejercen su derecho a la movilización. Estas críticas reflejan la tensión entre el mantenimiento del orden público y la protección de las libertades civiles en contextos de conflicto social.

Impacto real y próximos pasos legislativos

El congresista Julio César Triana del partido Cambio Radical defendió el texto aclarando que no busca criminalizar la protesta pacífica ni prohíbe el uso de la capucha per se. Destacó que la penalización se dirige exclusivamente a quienes se valen del anonimato para vandalizar y delinquir. José Gregorio Orjuela, también del Centro Democrático, justificó la creación de este nuevo delito afirmando que el uso de capuchas en las protestas sociales se realiza frecuentemente para cometer delitos, lo cual valida la intervención del Estado para proteger la integridad de la propiedad y la seguridad pública.

Además de la sanción por ocultamiento de identidad, el proyecto pretende modificar el artículo 353A de la Ley 599 de 2000 relativo a las obstrucciones a las vías públicas. Esta modificación establece penas de prisión de 54 a 96 meses y multas de 50 a 200 salarios mínimos para quienes inciten, dirijan o proporcionen medios para obstaculizar vías o infraestructura de transporte. Estas sanciones se aplicarán siempre que la obstrucción afecte la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo. El texto avanza ahora hacia la plenaria de la Cámara para su siguiente etapa de revisión y aprobación final.