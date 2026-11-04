Cámara aprueba Ley de Sometimiento a la Justicia con 95 votos en Colombia

La Ley de Sometimiento fue aprobada por la Cámara de Representantes con 95 votos a favor, marcando el primer triunfo legislativo de Abelardo de la Espriella tras sustituir la paz total.

La Cámara de Representantes de Colombia aprobó definitivamente la Ley de Sometimiento a la Justicia mediante un voto contundente de 95 votos a favor y 10 en contra. Esta normativa representa uno de los pilares centrales de la estrategia gubernamental liderada por el presidente Abelardo de la Espriella, cuyo objetivo es establecer un marco jurídico nuevo para el enfrentamiento con las estructuras criminales. El proyecto sustituye oficialmente la política de "paz total" implementada previamente por el expresidente Gustavo Petro.

Aprobación legislativa sin necesidad de conciliación

El cuerpo legislativo no introdujo modificaciones al texto que previamente había sido validado por el Senado. Esta coincidencia en las versiones eliminó la obligación de realizar una instancia de conciliación entre ambas cámaras del Congreso. Como resultado directo, el proyecto de ley ha sido enviado al Palacio de Nariño para su revisión final. El presidente Abelardo de la Espriella tiene la obligación constitucional de sancionar o vetar el texto antes de que venza su plazo establecido para la promulgación de la norma.

Also read Cámara de Representantes aprueba Ley de Sometimiento con 95 votos

Primer triunfo legislativo del gobierno actual

Este hito parlamentario se consolida como la primera victoria legislativa significativa para el Ejecutivo tras una serie de obstáculos políticos recientes. El gobierno de Abelardo de la Espriella ha enfrentado dificultades notorias, incluyendo el hundimiento del Presupuesto General que tuvo que ser ajustado mediante decreto de emergencia. Además, el partido del presidente perdió el control de la Presidencia del Senado frente al Centro Democrático y ha enfrentado duras críticas por su iniciativa de rescate fiscal. A pesar de este contexto adverso, la aprobación refuerza la capacidad de gestión del mandatario.

Estrategia jurídica y roles del ministro Cancino

El presidente Abelardo de la Espriella celebró públicamente el resultado y reconoció explícitamente la labor del ministro de Justicia, Iván Cancino. El mandatario atribuyó el éxito a la capacidad del ministro para conseguir apoyos en diversas bancadas, incluyendo a la oposición liderada por el Pacto Histórico. El jefe de Estado destacó el compromiso y la dedicación del titular de la cartera de Justicia en la elaboración de la iniciativa. También extendió su gratitud al Congreso de la República, reconociendo la contribución del legislativo al fortalecimiento de la seguridad, a pesar de mantener una relación tensa desde el inicio de su mandato.

Advertisement

Claves del texto final sobre penas y beneficios

El ministro de Justicia, Iván Cancino, detalló los puntos técnicos cruciales que definen el alcance de la nueva normativa. Estableció que no existe suspensión de órdenes de captura ni de extradiciones, manteniendo una política de cero devolución. El texto prioriza la protección de los menores y exige pruebas contundentes contra los reclutadores. Asimismo, se impone la obligación de entregar todos los bienes adquiridos de manera ilícita, sin restitución de fondos. Estos mecanismos buscan desarticular económicamente a las bandas mientras se mantiene la presión judicial.

Impacto en penas y beneficios para reclutadores

El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, calificó el resultado como una victoria para el uribismo y contrastó el nuevo marco con la ley de paz total anterior. Explicó que las penas iniciales por lavado de activos, que originalmente planteaban tiempos cortos de apenas un año, se incrementaron significativamente a seis años para acceder a beneficios. Además, se aclaró que el beneficio para reclutadores de menores no es aplicable bajo esta nueva ley de sometimiento. También se eliminó una condición sobre el gasto reservado en el Fondo de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior.

Carga financiera para departamentos y municipios

Finalmente, Hernán Cadavid señaló que la normativa alivia las cargas financieras para los departamentos y municipios cuando un grupo decide someterse. Esta cláusula busca reducir el impacto presupuestal local ante la posible reducción de la violencia en las regiones. La aprobación cierra un ciclo de debates intensos y posiciona a Colombia en una nueva fase de disputa legal con las organizaciones criminales. La sanción presidencial concluirá el proceso, implementando las reglas claras definidas por el Congreso y el Ejecutivo.