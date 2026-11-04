Cámara aprueba ley de sometimiento tras polémica por vicios de trámite

La Cámara de Representantes de Colombia aprobó la ponencia de la ley de sometimiento el martes, subsanando una controversia sobre errores de procedimiento mediante una segunda votación.

La Cámara de Representantes de Colombia aprobó este martes la ponencia positiva de la ley de sometimiento, cerrando una intensa jornada legislativa marcada por disputas sobre la legalidad del procedimiento. La votación se realizó tras una disputa surgida el lunes 2 de noviembre, donde la oposición denunció supuestos vicios de trámite que buscaban impedir el avance del texto presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Reapertura del debate y corrección del procedimiento

El representante Jaime Raúl Salamanca, del partido Alianza Verde, afirmó que la primera votación no se ejecutó correctamente porque el ponente Daniel Briceño, del Centro Democrático, no sustentó su informe. Salamanca denunció que los legisladores solicitaban usar la palabra para deliberar pero no se les concedió el tiempo, lo que generó la acusación de que el proceso estaba viciado desde su inicio. Aunque la primera aprobación registró 90 votos a favor y 44 en contra, la falta de intervención del autor del informe levantó alertas en la bancada opositora sobre la validez constitucional del acto.

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Estrategia política para salvar la constitucionalidad

Ante las presiones, la representante Catherine Juvinao, también de Alianza Verde, solicitó formalmente la reapertura de la votación para "salvar la constitucionalidad del proyecto". La Mesa Directiva de la Cámara, presidida por Nicolás Barguil del Partido Conservador, aceptó la moción y procedió a celebrar una segunda votación sobre el informe de ponencia. Este nuevo escrutinio arrojó un resultado abrumador con 95 votos a favor y solo 3 en contra, lo que permitió subsanar el error procesal denunciado y avanzar con el trámite legislativo sin interrupciones adicionales.

Presión temporal y límites de la vigencia legal

La urgencia en este proceso se debe a que el texto tiene una fecha límite estricta para completar el trámite y pasar a sanción presidencial antes del 4 de noviembre. Esta fecha marca el fin de la vigencia de la Ley de Orden Público, que constituye la base jurídica actual sobre la cual el gobierno de De la Espriella busca implementar su estrategia de sometimiento criminal. La prisa legislativa responde a la necesidad de evitar un vacío legal inmediato que podría dejar desprotegida la acción del Estado frente a la criminalidad organizada.

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Contexto de inestabilidad en el gabinete ministerial

La discusión se desarrolla en un ambiente de tensión política y cambios recientes en la estructura del gobierno. El exministro de Interior, Rodrigo Lara, renunció tras un error técnico similar con el Presupuesto General de la Nación 2027, que obligó al gobierno a expedir el documento vía decreto. Actualmente, la cartera está liderada interinamente por Iván Cancino, quien reafirmó que el proceso ha sido extremadamente garantista y negó que existan vicios que invaliden la ley. No se ha presentado el nuevo ministro Alejandro Ordóñez, quien no ha participado en las sesiones del Capitolio.

Futuro del proyecto y presencia en el Senado

Mientras la Cámara avanzaba, el Senado también convocó a sus plenarias desde las 9:00 a. m. para continuar la discusión del articulado del texto legislativo. La estrategia de discutir simultáneamente en ambas cámaras había fracasado previamente con el presupuesto, pero ahora se intenta aplicar con la ley de sometimiento. En el Senado, el gobierno contó con mayorías favorables, incluyendo la asistencia de cuatro congresistas del Pacto Histórico que, aunque votaron en contra, permanecieron en sala para evitar la ruptura del quórum necesario para la sesión.