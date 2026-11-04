Cámara de Representantes aprueba Ley de Sometimiento con 95 votos

La Cámara de Representantes de Colombia aprobó la Ley de Sometimiento con 95 votos a favor y 10 en contra el martes 3 de noviembre, enviando el texto al presidente para su sanción definitiva.

La Cámara de Representantes de Colombia dio su aprobación final a la Ley de Sometimiento durante la jornada del martes 3 de noviembre. La votación se realizó bajo un cronograma ajustado y tras más de doce horas de debate plenario. El cuerpo legislativo respaldó el mismo texto que había sido previamente aprobado por el Senado.

El resultado numérico fue contundente, registrando 95 votos a favor y 10 votos en contra. Este respaldo parlamentario cierra el trámite legislativo necesario para que la iniciativa avance hacia la sanción presidencial. La fecha objetivo establecida por el Gobierno indica que la norma podría convertirse en ley oficial el 4 de noviembre de 2026.

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Modificaciones clave en el articulado

Durante su tránsito por el Congreso, la propuesta legislativa sufrió ajustes significativos respecto a su versión original. Los legisladores eliminaron disposiciones relacionadas con gastos reservados y recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana. También se incluyeron garantías para evitar que municipios y departamentos asuman nuevas cargas financieras por la implementación de la norma.

Se establecieron condiciones estrictas para acceder a beneficios judiciales. Se exige haber cumplido seis años de pena previa y se excluye expresamente a quienes sean responsables del reclutamiento de menores de edad. La reclusión de los beneficiarios quedará bajo la responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

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Rebajas penales diferenciadas

La normativa contempla descuentos en las condenas dependiendo del nivel jerárquico dentro de las organizaciones criminales. Se establece una rebaja de pena diferenciada del cincuenta por ciento para los integrantes de base. Para los cabecillas o líderes, el descuento se fija en un treinta por ciento sobre la condena impuesta.

Estas reducciones no son automáticas sino que dependen directamente de los aportes concretos que hagan quienes se sometan a la justicia. Entre los compromisos mencionados por funcionarios como Cancino figuran la entrega total de bienes, información sobre personas desaparecidas y secuestradas, y otros elementos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.

Posiciones de los legisladores

Daniel Briceño, representante a la Cámara y ponente del proyecto, destacó que la aprobación marca el fin de la paz total del anterior Gobierno. Afirmó que inicia un nuevo sistema donde los delincuentes deben someterse literalmente a las condiciones puestas por el Congreso. Briceño enumeró cuatro aspectos que marcan la diferencia: ausencia de gestores de paz, eliminación de mesas de negociación y no suspensión de órdenes de captura.

El representante Óscar Darío Pérez, también del Centro Democrático, criticó el procedimiento de recusaciones presentadas contra cuarenta y tres congresistas. Solicitó que se compulsaran copias a la Fiscalía para investigar a quienes promovieron dichas recusaciones. calificó el evento como una marrulla y sostuvo que las autoridades judiciales debían actuar.

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Impacto y próximos pasos

Con la aprobación idéntica en ambas cámaras, no será necesario conformar una comisión de conciliación para unificar versiones. Esta simetría permite cerrar el trámite legislativo rápidamente. Los equipos encargados realizarán una verificación final antes del envío para sanción presidencial.

La Ley de Sometimiento busca facilitar que integrantes de organizaciones criminales entreguen armas y colaboren con las autoridades. No implica reconocimiento de estatus político ni negociación política. El incumplimiento de las condiciones provocará la pérdida de beneficios y el retorno al régimen ordinario de justicia.