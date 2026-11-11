Cámara de Representantes rechaza juicio político a Pete Hegseth por acciones en Venezuela

La Cámara baja vota contra la acusación al secretario de Guerra Pete Hegseth por operaciones militares en Venezuela, Irán y Yemen. El proceso continúa en el Senado.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó los artículos de acusación contra Pete Hegseth, el secretario de Guerra, mediante una votación de 211 votos contra 204. La decisión pone fin temporalmente a los intentos de destituirlo por ordenar acciones militares en Venezuela, Irán y Yemen, lo que presuntamente habría violado las disposiciones de la Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973.

Aunque la votación representa una derrota para los impulsores del juicio político, analistas señalan que se trata de una victoria parcial para los demócratas. Según informa The Wall Street Journal (WSJ), se espera que los demócratas retomen la iniciativa cuando asuman el control del Congreso en enero, momento en el que podrían reactivar las investigaciones bajo nuevas circunstancias políticas.

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Detalles de la resolución contra Hegseth

El representante republicano por Kentucky, Thomas Massie, presentó originalmente la resolución que buscaba el juicio político contra el secretario de Defensa. En un documento detallado de 34 páginas, Massie argumenta que Hegseth actuó en contravención de tres disposiciones específicas de la Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973. La acusación sostiene que el secretario autorizó ejecuciones extrajudiciales al sustituir la aplicación de la ley marítima por ataques militares letales no autorizados contra presuntos traficantes de drogas.

Según los datos presentados en la acusación, estas acciones han provocado al menos 221 muertes. El texto también aborda denegaciones de cuartel, ataques secundarios contra supervivientes y la falta de rescate de náufragos. Massie afirma que se crearon fundamentos jurídicos artificiales para sostener la campaña militar emprendida por el gobierno actual.

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Operación ABSOLUTE RESOLVE y Venezuela

Uno de los puntos centrales de la disputa es la interpretación de Massie sobre los hechos ocurridos frente a las costas venezolanas. El representante señala que las acciones militares en Caracas el 3 de enero de 2025, durante la extracción del dictador Nicolás Maduro, constituyeron un secuestro de un líder extranjero. En el artículo VII de la acusación, se detalla que el secretario Hegseth dirigió la Operación ABSOLUTE RESOLVE para capturar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores sin autoridad constitucional ni legal.

Hegseth había defendido previamente sus acciones afirmando que la declaratoria de conflicto armado internacional hecha por la Casa Blanca contra los carteles de la droga, junto con medidas amparadas en la defensa de la seguridad nacional, le permitían actuar de manera unilateral sin contar con el visto bueno del Congreso. Sin embargo, la oposición argumenta que esto usurpa la autoridad constitucional del Congreso en materia de guerra.

Debate sobre la legalidad de la guerra

Las tensiones internas dentro del Partido Republicano se han intensificado debido a este caso. Rand Paul, uno de los senadores más importantes del partido, declaró este martes que no está permitido, según las leyes y costumbres de la guerra honorable, ordenar emplear fuerza letal contra quienes se rinden o están incapacitados. Paul había presentado una iniciativa legislativa a finales de 2025 para frenar la campaña militar autorizada por Donald Trump en las costas venezolanas, pero fue bloqueada por la mayoría de la bancada republicana.

Por su parte, el senador Michael Turner, de Ohio, expresó su preocupación ante la gravedad de las acusaciones. Turner afirmó que, de llegar a comprobarse las faltas de Hegseth en juicio, sería muy grave y estaría de acuerdo en que se trataría de un acto ilegal. Esta postura contrasta con la defensa oficial, donde se asegura que todo fue una operación legal ordenada por el comandante en jefe y notificada al Congreso.

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Próximos pasos en el Senado

A pesar del rechazo en la Cámara de Representantes, el proceso no ha concluido definitivamente. Para que la resolución presentada por Massie prospere, debe pasar al Senado. Dado que los demócratas asumirán la mayoría con 54 escaños en enero, existe la posibilidad de abrir un eventual juicio político en esa cámara alta del Congreso.

Medios políticos como Axios informan que solo se necesitarían tres senadores republicanos para lograr 57 votos a favor y destituir a Hegseth en un juicio político. Este escenario mantiene la incertidumbre sobre el futuro inmediato del secretario de Guerra mientras el país navega por estas divisiones legislativas y militares significativas.