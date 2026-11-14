Cámara de Representantes reconoce a Liga de Atletismo de Antioquia

La Cámara de Representantes exaltó la gestión de la Liga de Atletismo de Antioquia y Jacobo De León Saldarriaga tras el éxito en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

La Cámara de Representantes ha otorgado un reconocimiento oficial a la Liga de Atletismo de Antioquia y a su presidente, Jacobo De León Saldarriaga. Este homenaje, presentado por el primer vicepresidente de la corporación, Simón Molina, busca exaltar la trayectoria institucional y deportiva del departamento en un periodo marked por el éxito internacional.

Distinción por éxito en Dakar 2026

El primer vicepresidente de la corporación, Simón Molina, entregó la distinción en cabeza de la Mesa Directiva de la Cámara para la legislatura 2026-2027. La iniciativa responde directamente a los logros cosechados por los deportistas antioqueños en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, celebrados en Senegal.

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En dicha justa internacional, los atletas del departamento alcanzaron tres medallas de oro, plata y bronce. Ilsa Córdoba ganó la medalla de oro en lanzamiento de jabalina. Dilan Graciano obtuvo la medalla de plata en la misma prueba. Michell Gómez se llevó la medalla de bronce en los 400 metros vallas.

Gestión histórica de Jacobo De León

Jacobo De León Saldarriaga lidera la institución desde 2022, cuando recibió la confianza de los clubes de atletismo de Antioquia para presidir la entidad. Fue reelegido por unanimidad en marzo de 2026, consolidando su mandato con una filosofía centrada en el desarrollo integral del deportista.

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Antes de asumir la dirigencia, De León Saldarriaga fue atleta activo durante más de 20 años y campeón sudamericano en lanzamiento de martillo. Posee estudios en Gerencia Deportiva y Liderazgo. Su enfoque prioriza la detección, formación y alto rendimiento para mantener activo el ciclo generacional del deporte local.

Impacto deportivo en Antioquia

Antioquia contribuyó con 12 atletas a la delegación colombiana de 22 integrantes en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Este aporte fue el mayor de todas las ligas departamentales. Colombia alcanzó ocho medallas en total, su segunda mejor cosecha en la historia de estos Juegos.

Además de las medallas, Wanda Arizala obtuvo un diploma olímpico en los 100 metros vallas. La Liga de Atletismo de Antioquia, fundada en 1935 y con sede en el estadio Alfonso Galvis Duque, continúa promoviendo el deporte base. La entidad privada sin ánimo de lucro apoya activamente el desarrollo del atletismo en el departamento.