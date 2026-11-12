Cámara de Representantes retrasa salida de Winsner Sandoval Ibáñez y espera al CNE

La Cámara no agiliza la ruta de salida de Winsner Sandoval Ibáñez pese a la suspensión del Consejo de Estado. El CNE aguarda para definir la integración de Anyela Viviana Guanga.

La Cámara de Representantes de Colombia mantiene una pausa administrativa en los trámites para formalizar la salida del congresista Winsner Nessir Sandoval Ibáñez, a pesar de que el Consejo de Estado ya ha suspendido su mandato. Esta demora legislativa impide que el caso sea remitido nuevamente al Consejo Nacional Electoral, el organismo que poseerá la última palabra sobre la posible integración de Anyela Viviana Guanga como su suplente. La situación ha creado un estancamiento institucional donde la ausencia de acciones concretas por parte del Legislativo extiende la incertidumbre sobre la composición actual de la curul especial afrocolombiana.

Fallo del Consejo de Estado y requisitos electorales

El tribunal administrativo tomó la decisión de suspensión temporal del representante Winsner Nessir Sandoval Ibáñez, del Partido Demócrata Colombiano, el pasado 20 de agosto. Esta resolución fue ratificada el 8 de octubre tras resolver el recurso de reposición presentado por la defensa del mandatario, quedando la medida en firme. La demanda original alegaba que Sandoval Ibáñez no cumplía con los requisitos legales para ocupar el escaño, ya que su partido no superó el umbral mínimo de votos necesario para la asignación de curules.

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El demandante fundamentó su reclamo en la normativa que establece que, en las circunscripciones donde se eligen dos representantes, las curules deben asignarse a las listas que superen el 30% de los votos. En el proceso electoral analizado, este umbral se fijó en 78.915 sufragios. El movimiento Libres logró 159.387 votos, siendo la única lista en superar ese límite, mientras que el Partido Demócrata Colombiano alcanzó 72.241 sufragios, quedando por debajo del mínimo requerido. Por consiguiente, se argumentó que ambas curules debieron asignarse al movimiento Libres, del Consejo Comunitario El Naranjo.

Posición de la Cámara y el vicepresidente

Simón Molina, vicepresidente de la Cámara de Representantes, se pronunció sobre el auto del Consejo de Estado, asegurando que es necesario asumir la decisión de las autoridades judiciales. Sin embargo, enfatizó que la salida de un congresista y el ingreso de otros es un asunto que la Mesa Directiva debe organizar con estricto apego a los trámites establecidos. Molina indicó que existen procedimientos internos que deben seguirse, lo que explica la espera activa del Legislativo ante la resolución del tribunal.

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A pesar de la firmeza del fallo que ordena la salida de Sandoval Ibáñez de su escaño en la Cámara, el congresista continúa ocupando la silla. Esta situación se debe directamente a que el órgano legislativo no ha acatado la orden judicial mediante los canales administrativos correspondientes. La inacción convierte la suspensión legal en una medida inefectiva en la práctica, manteniendo al legislador en funciones hasta que se complete la ruta burocrática interna.

Esperas del Consejo Nacional Electoral

El Consejo Nacional Electoral se encuentra en una posición de espera, detenida por la falta de pronunciamiento oficial de la Cámara. Según se pudo conocer, el tribunal electoral necesita que la Cámara formalice la suspensión de Sandoval Ibáñez para poder asumir el caso y tomar una decisión de fondo. Esta decisión final girará en torno a la posibilidad real de ingresar a Anyela Viviana Guanga, del partido Libres, en lugar del representante del Partido Demócrata Colombiano.

La resolución del CNE será definitiva en cuanto reciba la información requerida, cerrando la disputa por la representación afrocolombiana. Hasta que no se concrete la comunicación formal entre la Cámara y el CNE, la estructura de poder legislativo en esta circunscripción permanece inalterada, prolongando el conflicto legal iniciado en agosto y consolidado en octubre pasado.