Cámara rechaza archivar Proyecto de Ley 433 de 2026 sobre orden público

La Cámara de Representantes rechazó la proposición para archivar el Proyecto de Ley 433 de 2026. Este proyecto establece la política estatal para garantizar el orden público y avanza en su trámite legislativo tras una votación nominal.

La Cámara de Representantes rechazó este lunes la proposición que buscaba archivar el Proyecto de Ley 433 de 2026. Esta iniciativa contempla la creación de la política estatal para garantizar el orden público en el país. La decisión se tomó durante una sesión plenaria donde los legisladores debían definir el futuro de este marco normativo crucial.

Resultado nominal de la votación y postura inicial

La solicitud para archivar el proyecto fue presentada por el representante Jorge Palacio junto con otros miembros del Congreso. La proposición fue sometida a votación nominal, lo que permitió registrar el posición exacta de cada congresista. El registro oficial indica que 93 representantes votaron por el No, manifestándose en contra de archivar el proyecto. Por otro lado, 54 legisladores respaldaron la proposición inicial de dar por terminado el debate.

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Posiciones específicas y disidencias internas

Dentro del grupo de congresistas que se opusieron al archivo, figuraron nombres destacados como Jorge Méndez Hernández. A él se sumaron Jaime Ignacio Arizabaleta Fajardo, Santiago Castro Gómez, Manuel Orlando Correa Bedoya y Yamit Noé Hurtado Neira. Julio César Triana Quintero y Chadan Francisco Rosado Taylor también formaron parte de esta coalición favorable al avance del texto. Por el contrario, Santiago Osorio Marín votó a favor de archivar la iniciativa, alineándose con la minoría parlamentaria.

Declaración de sesión permanente y avance legislativo

Tras el primer escrutinio, la Cámara se declaró en sesión permanente con el propósito de avanzar en la discusión. El objetivo era consolidar la votación del proyecto para evitar paralizaciones innecesarias en el calendario legislativo. Este movimiento procesal permitió que el texto continuara su trayectoria normal dentro de las cámaras del Congreso.

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Posteriormente, la Cámara votó el informe de ponencia de la Ley de Sometimiento. Este documento específico recibió 81 votos por el Sí y 42 por el No. Con este resultado favorable, el documento superó esa etapa crítica del trámite legislativo oficial. Quedó así abierto el camino para continuar con la discusión y votación de los artículos que conforman la iniciativa completa.

Consecuencias inmediatas y plazo del Consejo de Estado

La decisión final permite que el proyecto continúe su trámite normal en la Cámara de Representantes sin obstáculos inmediatos. Este avance ocurre en un contexto donde el tiempo corre para que el Consejo de Estado produzca su fallo. Este fallo es necesario respecto a la demanda presentada contra el decreto del mínimo. Se espera que esta sentencia ocurra dentro del año en curso para definir la constitucionalidad o viabilidad de ciertos aspectos del decreto.

La aprobación de la ponencia es un paso estratégico para garantizar la ejecución de la política estatal. Los legisladores que apoyaron la iniciativa argumentan la urgencia de tener un marco claro para la seguridad. La sesión permanente facilitó la coordinación necesaria para no perder la ventana legislativa disponible este año.