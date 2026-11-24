La Cámara de Representantes suspendió a Luz Verónica Estrada de Antioquia por 3 meses por títulos falsos, sin reemplazo ni sueldo durante el proceso.

La Cámara de Representantes de Colombia oficializó este martes 24 de noviembre la suspensión provisional de Luz Verónica Estrada Holguín, congresista por el departamento de Antioquia y miembro del Pacto Histórico. La decisión se mantiene por un periodo de tres meses mientras avanza el proceso disciplinario por la presunta presentación de títulos académicos falsos.

Resolución 0910 y cumplimiento de orden

Esta medida quedó consignada en la Resolución 0910 de 2026, expedida por la Mesa Directiva de la corporación. La sanción busca dar cumplimiento a una medida provisional ordenada por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación. De acuerdo con el documento oficial, la Procuraduría comunicó esta decisión mediante una providencia del 23 de noviembre de 2026.

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En dicha providencia, la autoridad disciplinaria ordenó suspender de forma inmediata a Luz Verónica Estrada Holguín del ejercicio de su cargo como representante a la Cámara. La medida contempla la separación del cargo y establece que, durante el tiempo de suspensión, la congresista no tendrá derecho a recibir remuneración alguna.

Es decir, Luz Verónica Estrada dejará de percibir su salario mientras permanezca vigente la decisión impuesta. La sanción económica es inmediata y aplica desde el momento en que se ejecuta la suspensión, afectando directamente sus ingresos durante todo el periodo de investigación.

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Duración y vacancia temporal del curul

El artículo segundo de la resolución establece que la suspensión provisional tendrá una duración de tres meses. Este periodo se cuenta a partir de la expedición del acto administrativo, o hasta que la autoridad disciplinaria o judicial competente disponga algo diferente. Esto significa que la medida podría modificarse antes de que se cumpla ese plazo, dependiendo de las determinaciones que adopten las autoridades encargadas del proceso.

La Cámara también declaró la vacancia temporal de la curul que ocupa Luz Verónica Estrada en representación del departamento de Antioquia. Sin embargo, esa vacancia no implica que otro candidato vaya a ocupar su puesto durante los tres meses de suspensión. La estructura de la cámara mantiene el escaque vacío pero sin asignación de reemplazo interino.

En el artículo cuarto, la resolución señala expresamente que en cumplimiento del artículo 134 de la Constitución Política, no habrá lugar al llamamiento de su reemplazo. Esta disposición garantiza que el espacio no se traslade a ningún otro miembro del partido o de otras fuerzas políticas durante la suspensión.

Comunicaciones y siguiente paso del proceso

La decisión también fue comunicada oficialmente a la Procuraduría, al Gobierno Nacional, al Consejo Nacional Electoral, al Senado de la República y al partido Pacto Histórico, entre otras dependencias y entidades. Esta notificación busca mantener el flujo de información correcto entre todas las ramas del estado.

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El proceso disciplinario continuará en manos de la Procuraduría General de la Nación, que deberá determinar si existen responsabilidades por los hechos relacionados con la presentación de títulos académicos falsos. Por ahora, Verónica Estrada permanecerá separada de sus funciones legislativas, mientras se define su situación ante las autoridades competentes.