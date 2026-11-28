Guía detallada sobre cómo invertir en Anthropic desde Colombia y Latinoamérica, incluyendo pasos para usar trii o Interactive Brokers y analizar la volatilidad de la OPI.

La compañía desarrolladora de inteligencia artificial Anthropic, creadora del modelo Claude, abrió una nueva ventana de inversión para los mercados latinoamericanos mediante su debut en el Nasdaq bajo el símbolo ANT. Este evento permite a los inversores en Colombia y otras naciones de la región adquirir participaciones en uno de los protagonistas de la carrera global por la IA, sin necesidad de participar en la asignación directa de la oferta pública inicial. La empresa registró la mayor oferta pública inicial de la historia, marcando un hito en el sector tecnológico y financiero.

Sin embargo, la experiencia de cotización inicial evidenció una alta volatilidad en los mercados. Las acciones debutaron a un precio de US$111,50, lo que representó un aumento del 34,3% sobre el precio de colocación fijado en US$83. Esta reacción positiva, típica del entusiasmo inicial por acciones de alto perfil, fue seguida por una corrección significativa en su segunda jornada bursátil, cuando los títulos descendieron hasta US$87,26. Este comportamiento demuestra que el precio de apertura no garantiza el valor a largo plazo y que la fluctuación es un riesgo inherente a las empresas que acaban de llegar al mercado.

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Plataformas para Inversión en Colombia

Para los inversionistas residentes en Colombia, el acceso a las acciones de Anthropic se facilita a través de intermediarios digitales habilitados para operar en el mercado estadounidense. Una de las alternativas principales es la aplicación trii, la cual ha anunciado la disponibilidad del activo ANT en su plataforma. Esta opción ofrece una integración ágil para el ecosistema financiero local, permitiendo a los usuarios fondear sus cuentas directamente mediante el sistema de pagos PSE. Además, la aplicación gestiona la conversión de pesos colombianos a dólares, eliminando la necesidad de cuentas bancarias en el exterior para realizar la operación básica.

Como alternativa a las plataformas locales, los inversores pueden recurrir a brókers internacionales con una trayectoria más amplia en mercados globales, como Interactive Brokers. Estos servicios ofrecen acceso directo a la bolsa Nasdaq y suelen atraer a usuarios con mayor volumen de capital o que buscan diversificar sus portafolios más allá de la tecnología. En el caso de plataformas como Hapi, la disponibilidad del activo puede depender de la habilitación técnica de su firma de compensación y de la infraestructura de la plataforma, por lo que se recomienda verificar explícitamente la operatividad antes de transferir fondos para evitar inconvenientes en la ejecución de la compra.

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Procedimiento de Compra Paso a Paso

Ejecutar la compra de acciones de Anthropic requiere seguir un protocolo claro de seis pasos para asegurar que la transacción se realice correctamente y dentro de las regulaciones locales. El primer paso consiste en elegir un bróker que esté habilitado para operar en el Nasdaq desde su país de residencia y que permita negociar específicamente bajo el símbolo ANT. Es crucial revisar las condiciones de acceso al mercado estadounidense y las comisiones asociadas para minimizar los costos ocultos de la operación.

Una vez seleccionado el intermediario, el segundo paso es abrir y verificar la cuenta de inversión. Este proceso implica completar el registro formal, suministrar los documentos de identificación vigentes y diligenciar la información fiscal requerida por la entidad financiera. La verificación de identidad es un requisito estándar para cumplir con las normativas internacionales contra el lavado de dinero y garantiza la seguridad de los fondos del inversor.

El tercer paso se centra en la transferencia de capital. Los inversores deben depositar los recursos en su cuenta de inversión. Si la operación se realiza desde Colombia, el proceso inevitablemente incluye la conversión de pesos a dólares, siguiendo las condiciones y tasas de cambio que establezca la plataforma en el momento de la transacción. Es importante considerar que este tipo de cambio puede variar diariamente, afectando el costo real de la inversión.

En el cuarto paso, el usuario debe buscar la acción utilizando el símbolo específico. Al ingresar ANT en el buscador de inversiones de la plataforma, se debe confirmar que el activo corresponde a Anthropic PBC y que está cotizada en el exchange Nasdaq. Esta verificación asegura que no se esté comprando un derivado o un fondo con un nombre similar, sino la acción directa de la empresa.

El quinto paso implica definir la cantidad a invertir. El inversor selecciona el número exacto de acciones o el monto total en dólares que desea destinar a esta posición. Muchos intermediarios modernos permiten comprar fracciones de acciones, lo que reduce significativamente la barrera de entrada y el capital necesario para participar en el mercado de Anthropic, permitiendo diversificar incluso con montos pequeños.

Finalmente, el sexto y último paso es revisar y confirmar la orden. Antes de ejecutar la compra, es vital comprobar el precio actual de la acción, las comisiones de la plataforma, los costos de conversión de divisas y las tarifas de transferencia. Se debe seleccionar el tipo de orden (mercado o límite) y confirmar la operación. Este detalle final asegura que el precio de entrada sea el esperado y se alinee con la estrategia de inversión.

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Volatilidad y Precios de Referencia

Es fundamental comprender que comprar ANT en el mercado secundario no equivale a adquirir acciones al precio fijo de la oferta pública inicial. Los inversionistas que no recibieron asignaciones durante la OPI deben comprar las acciones al precio que determine el mercado en tiempo real. El capital necesario depende estrictamente de la cotización vigente y de las condiciones específicas del intermediario financiero utilizado.

Como referencia histórica de la transacción, durante su primera operación en el Nasdaq el 19 de noviembre, la acción se negoció inicialmente a US$111,50, frente al precio de colocación base de US$83. Con esa cotización de apertura, un monto de US$100 habría permitido adquirir aproximadamente 0,90 acciones fraccionadas, siempre que el bróker lo permitiera. Para comprar una acción completa al precio de inicio se habrían requerido US$111,50, excluyendo comisiones y costos cambiarios. Sin embargo, el precio fluctuó rápidamente durante la primera jornada de negociación.

La volatilidad continuó durante el día, con Anthropic alcanzando un máximo cercano a US$115 antes de cerrar en US$97,17. Este cierre representó una valorización del 17,1% con respecto al precio de la OPI, pero marcó una caída considerable desde el pico inicial. Por lo tanto, el valor de US$83 no debe confundirse con el precio real que debe pagar un inversor que compra después del debut bursátil, ya que el mercado determina el valor justo cada segundo.

Horarios de Negociación y Riesgos

Al cotizar en el Nasdaq, el activo ANT está sujeto al horario regular de negociación de dicha bolsa, que se extiende desde las 9:30 a. m. hasta las 4:00 p. m., hora del este de Estados Unidos. Para los inversores en Colombia, este horario corresponde actualmente a las 9:30 a. m. y las 4:00 p. m., hora local. Esta sincronización permite a los traders latinoamericanos operar en tiempo real durante su jornada laboral sin necesidad de levantarse a media noche.

La posibilidad de operar antes de la apertura oficial o después del cierre del mercado depende exclusivamente de las condiciones y políticas de cada intermediario financiero. Algunos brókers ofrecen acceso al mercado extendido, lo que puede implicar spreads más amplios y mayor volatilidad. Es importante tener en cuenta que comprar acciones de una empresa recién salida a bolsa conlleva riesgos de liquidez y estabilidad. Aunque existe interés por el potencial de crecimiento de Anthropic, el precio de sus acciones puede cambiar con rapidez y no necesariamente refleja el valor fundamental de la compañía a largo plazo.