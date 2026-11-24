Descubre cómo el intercambio de datos entre ICE y TSA permite a agentes migratorios detener viajeros en pasarelas antes de abordar vuelos en EE.UU. bajo las órdenes de Trump.

El despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en aeropuertos desde marzo bajo la orden de Donald Trump ha revelado un mecanismo clave para las detenciones en tierra: la colaboración de datos entre agencias federales. Las aerolíneas no comparten el estatus migratorio directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, sino que entregan información de reserva a la Administración de Seguridad en el Transporte, quien filtra alertas.

Este sistema de filtrado ha permitido identificar a viajeros con visas vencidas o órdenes de deportación pendientes incluso antes de su llegada a las terminales. El resultado ha sido un incremento significativo en las intervenciones físicas en zonas como salas de espera y pasarelas de abordaje en territorio norteamericano.

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Origen del despliegue y casos documentados

La decisión administrativa de desplegar agentes desde marzo del presente año desencadenó una serie de operativos documentados en terminales de varias ciudades. En agosto, una familia colombiana originaria de Armenia, Quindío, fue detenida en Atlanta por exceder el tiempo autorizado en el país. Los miembros, identificados como Sofía Pineda, sus padres y su novio, enfrentaron un proceso de deportación por este motivo.

En el Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma, se registró un incidente donde dos ciudadanos mexicanos fueron interceptados por agentes en plena pasarela de embarque. El procedimiento, capturado en video, provocó el retraso de un vuelo con destino a Los Ángeles y evidenció la cercanía de los agentes con los pasajeros finales.

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El papel de las aerolíneas y la Administración de Seguridad en el Transporte

La cadena internacional Univisión consultó a operadores como JetBlue y administraciones aeroportuarias sobre su participación en estos operativos. Todas confirmaron que no recopilan datos migratorios de los pasajeros ni mantienen convenios para denunciar clientes a agencias gubernamentales.

No obstante, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la organización no gubernamental American Oversight confirman que existe un convenio formal con la Administración de Seguridad en el Transporte vigente desde mayo de 2025. Este acuerdo permite el intercambio de información crítico para las operaciones de campo.

Mecanismo del programa Secure Flight

La ley obliga a las aerolíneas a proporcionar a la Administración de Seguridad en el Transporte datos como nombre completo, fecha de nacimiento, género y detalles del itinerario. La agencia coteja esta información con la base de datos Secure Flight para identificar coincidencias.

Cuando el sistema detecta una alerta al programar un viaje, emite una advertencia que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas utiliza para planificar intervenciones. Este flujo de información permite a los agentes localizar a personas con visas vencidas u órdenes pendientes.

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Protocolos de seguridad para viajeros

Los expertos recomiendan portar documentación física impresa, como copias de visas, Green Cards y autorizaciones de trabajo. Se sugiere memorizar contactos legales y proteger el teléfono móvil con un código de acceso antes de viajar.

En caso de detención, la recomendación es mantener la calma, no oponer resistencia física y ejercer el derecho a guardar silencio. Los viajeros deben preguntar si son libres de marcharse y solicitar representación legal ante una respuesta negativa para proteger sus derechos durante el procedimiento.