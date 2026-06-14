Cómo jugar al chance en Colombia: reglas, modalidades y aspectos legales

El chance es un juego de azar popular en Colombia que consiste en apostar a un número de tres o cuatro dígitos. Se pueden ganar premios según la modalidad elegida y el valor de la apuesta. Los sorteos se transmiten en vivo por TelePacífico y también están disponibles en línea. Aprende sobre las modalidades comunes como cuatro y tres cifras en cualquier orden, el proceso de compra del ticket, la selección de números y la entrega de premios. Además, conoce los impuestos aplicables como el IVA y la retención en la fuente, así como las restricciones para el cobro de premios.

El chance es una modalidad de juego de azar muy popular en Colombia, especialmente en la región del Valle del Cauca. El juego consiste en seleccionar un número de tres o cuatro cifras y apostar una cantidad de dinero, con la esperanza de que ese número sea el que salga premiado en el sorteo correspondiente.

Los jugadores pueden ganar diferentes premios dependiendo del valor apostado y la modalidad de juego elegida. Además del número principal, también pueden haber premios para combinaciones parciales de los números. Usted podrá ver el sorteo en vivo a través del canal TelePacífico o, si lo prefiere, lo puede consultar en nuestra sección de Loterías. Los premios dependen de la cantidad apostada y del tipo de apuesta realizada.

Las modalidades más comunes en el chance son las siguientes: Cuatro cifras en cualquier orden: Aquí puedes ganar si tu número de cuatro cifras aparece en cualquier orden. El premio depende del número de combinaciones posibles del número apostado, ya que el premio es más pequeño que en el caso directo. Tres cifras en cualquier orden: Similar al anterior, pero con un número de tres cifras.

El premio también es menor que el del directo, pero es más fácil de ganar. Proceso de juego: Compra del Ticket: Los jugadores compran un billete o ticket, que generalmente tiene un costo muy bajo. Este ticket contiene una combinación de números o letras. Número de Sorteo: El sorteo se realiza en un evento específico, que puede ser una vez al día o con menos frecuencia, dependiendo de la organización local.

En cada sorteo, se seleccionan números o combinaciones al azar. Premios: Los premios varían en función de la combinación de números o letras que coincidan con los números o letras sorteados. Aspectos fiscales y legales: Los juegos de suerte y azar están sujetos al Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) establecida por la ley.

Los juegos de suerte y azar están sujetos al impuesto de retención en la fuente del 20%, por pagos iguales o superiores a 48 UVT, de acuerdo a lo establecido en los artículos del Estatuto Tributario 306, 402 y 404-1. No se pagarán formularios premiados presentados para el cobro a SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A. , provenientes de otras empresas y comercializadoras de apuestas





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