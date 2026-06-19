Este artículo proporciona información detallada sobre cómo se aplicará la ley seca este fin de semana por las elecciones presidenciales 2026 en Colombia. Se detallan las fechas y horarios en las que se aplicará la medida, así como las medidas que se tomarán por parte de los comités de orden público para prevenir alteraciones y mantener la tranquilidad durante el proceso electoral. También se detallan las medidas que se tomarán en Bogotá para verificar el cumplimiento de la medida y las medidas que se tomarán en relación con los testigos electorales y la descarga de sus actas de acreditación.

La ley seca se aplicará este fin de semana por las elecciones presidenciales 2026 en Colombia. Las fechas y horarios se detallan en el texto.

Además, se detallan las medidas que se tomarán por parte de los comités de orden público para prevenir alteraciones y mantener la tranquilidad durante el proceso electoral. También se detallan las medidas que se tomarán en Bogotá para verificar el cumplimiento de la medida.

Por otro lado, se detallan las medidas que se tomarán en relación con los testigos electorales y la descarga de sus actas de acreditación. Por último, se detallan las medidas que se tomarán en relación con la prohibición de celulares y equipos de video en los lugares de votación





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