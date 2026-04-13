Cárcel Distrital II: Retrasos en la Construcción y Estrategias para Combatir el Hacinamiento en Bogotá

El proyecto de la Cárcel Distrital II en Bogotá enfrenta retrasos en su etapa de construcción debido a reajustes técnicos y financieros. Mientras tanto, la administración implementa estrategias para reducir el hacinamiento en centros de detención.

La construcción de la Cárcel Distrital II en Bogotá , aunque prioritaria, se encuentra en una fase preliminar de estructuración técnica y financiera, según información proporcionada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. El proyecto, incluido en el Plan de Desarrollo ' Bogotá Camina Segura', aún no ha concretado la contratación de los estudios y diseños, a pesar de ser una de las apuestas clave del Distrito para ampliar la capacidad de reclusión.

Actualmente, la entidad se enfoca en la revisión y estructuración técnica para la contratación de los estudios y diseños, un proceso que implica la definición de especificaciones técnicas bajo la NTC 19650, vinculada a la metodología BIM (Building Information Modeling), y la elaboración del EIR (Requisitos de Intercambio de Información). La solicitud de contratación ya ha sido radicada, pero está en proceso de revisión, etapa en la que se deben precisar el cronograma y los entregables. La Secretaría explicó que la estructuración de estudios previos podría tardar entre 30 y 90 días desde la definición de las especificaciones técnicas, pero también reconoció la necesidad de una reestructuración financiera para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Esto ha retrasado el avance hacia etapas posteriores como la contratación de diseños definitivos, interventoría, permisos, licencias y la construcción. La administración no ha proporcionado una fecha de inicio de obra, lo que indica que el cronograma sigue abierto y condicionado a los ajustes. Un elemento clave en este proceso es la redefinición de la ruta del proyecto. Se ha revelado que se suscribió el Contrato Interadministrativo n.º 1991 de 2024 con la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá (RenoBo) por 5.196 millones de pesos, con el propósito de realizar la gerencia integral para la estructuración de estudios y diseños, así como la interventoría, permisos y licencias del proyecto. Sin embargo, este contrato, firmado el 30 de diciembre de 2024 e iniciado el 29 de enero de 2025, no llegó a consolidarse debido a una solicitud de adición considerada jurídicamente inviable, lo que llevó a su terminación de mutuo acuerdo el 18 de agosto de 2025 y a la reintegración de los recursos a la Secretaría Distrital de Hacienda. A pesar de este contratiempo, la Secretaría afirma que el proceso permitió avanzar en la precisión de aspectos técnicos que servirán para la futura contratación. Este antecedente demuestra que la iniciativa ha experimentado ajustes administrativos que han obligado a redefinir su curso, y actualmente se encuentra en una fase de reorganización técnica y financiera. Mientras tanto, la ciudad continúa enfrentando el problema estructural del hacinamiento en centros de detención transitoria. En cuanto a la situación del hacinamiento, la Secretaría reporta una significativa reducción en el indicador, pasando de niveles cercanos al 168,62 por ciento en julio de 2024 y hasta 172 por ciento en agosto de 2025, a 52,7 por ciento con corte a abril de 2026. Esta disminución se atribuye a una serie de estrategias concurrentes implementadas por el Distrito. Una de las más relevantes ha sido asumir con recursos propios la alimentación de las personas privadas de la libertad en estaciones de policía y URI, en cumplimiento de decisiones de la Corte Constitucional. Desde el 19 de agosto de 2025 se suministran raciones diarias en 24 puntos de la ciudad, con cuatro servicios al día, y se proyecta un gasto de más de 170.000 millones de pesos hasta 2028 para sostener esta obligación. La Secretaría asegura que esta medida contribuyó a dinamizar el traslado de personas condenadas hacia establecimientos de reclusión nacional. Además, se han implementado otras herramientas, como PPL Connect, una plataforma para el seguimiento diario y en tiempo real de la población privada de la libertad, y la creación de cinco jueces de deshacinamiento, tres municipales y dos de circuito, nombrados el 16 de marzo, cuya función exclusiva es atender procesos en estaciones con mayor sobreocupación





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