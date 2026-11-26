Policía Antioquia detuvo a cuatro personas el 26 de noviembre por usar documentos falsos en vías del departamento, marcando una nueva operativa de control.

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Antioquia capturó a cuatro personas por el delito de uso de documento falso durante actividades de prevención y control en las vías del departamento. Las detenciones se realizaron este jueves 26 de noviembre y los documentos con inconsistencias fueron entregados a las autoridades competentes.

Mecanismo de captura y documentación

La Seccional de Tránsito y Transporte detuvo a estas cuatro personas mientras ejecutaban planes de prevención, registro y control en los corredores viales de Antioquia. Los uniformados incautaron documentos que presentaban inconsistencias graves y los dejaron a disposición de las autoridades competentes para verificar su autenticidad. La institución no especificó si se trataba de licencias de conducción, cédulas de ciudadanía o papeles de vehículos, ni reveló los nombres, edades o municipios exactos donde ocurrieron las capturas.

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Antecedentes recientes en las vías

Este reporte marca un nuevo balance tras el anuncio similar del 19 de noviembre, cuando la Policía informó sobre otras cuatro personas capturadas por el mismo delito en operativos distribuidos por el departamento. La tendencia se reforzó el 24 de noviembre con la captura de un motociclista en Caucasia por presunta falsificación documental. Estas acciones forman parte de las estrategias diarias de la Policía de Tránsito para detectar irregularidades en la documentación de conductores y vehículos.

Consecuencias legales y código penal

El uso de documento falso está tipificado en el Código Penal colombiano y castiga a quien utiliza un documento público o privado alterado o falsificado. La pena puede incluir prisión dependiendo del tipo de documento y las circunstancias del caso. Normalmente, los agentes detectan estas situaciones al consultar los papeles en bases de datos oficiales durante una solicitud rutinaria, lo que permite capturar a la persona en flagrancia y ponerla a disposición de la Fiscalía.

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Impacto en la seguridad vial

Las actividades de registro y control son fundamentales para verificar antecedentes y detectar usos de suplantación de identidad o evasión de comparendos. Las autoridades recuerdan a los conductores la obligación de portar documentos originales y vigentes, advirtiendo que presentar papeles alterados resulta en captura inmediata. La ciudadanía puede denunciar la venta de licencias falsas por la línea 123 o ante la Fiscalía para frenar estas prácticas en Antioquia.

Próximos pasos judiciales y detalles

Los cuatro capturados quedaron a disposición de la autoridad judicial, quien definirá su situación jurídica en las próximas audiencias. La Policía no descartó revelar más detalles sobre los casos cuando se adelanten los procedimientos ante un juez de control de garantías. La institución difundió tres fotografías donde los detenidos aparecen de espaldas junto a patrullas, evidenciando la efectividad de los controles en las vías del departamento.