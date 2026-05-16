Cárcel y estafas cibernéticas: la abogada condenada a casa por la que representa el 79,83 % de los incidentes cibernéticos

Una abogada condenada a la cárcel por estafar a millones de personas con falsos sellos de inmuebles en Antioquia y Vallehacia, representó el 79,83 % de los incidentes cibernéticos gestionados por ColCERT en los últimos dos años, principalmente por phishing y uso no autorizado de cuentas de correo. Además, en 2025, mientras Colombia TIC reportó 95,6 millones de líneas móviles al cierre del cuarto trimestre de ese año, la pregunta ya no debería ser solo si el mensaje ‘se ve real’, sino si realmente viene de quien dice venir.

Una abogada condenada a la cárcel por estafar a millones de personas con falsos sellos de inmuebles en Antioquia y Vallehacia, representó el 79,83 % de los incidentes cibernéticos gestionados por ColCERT en los últimos dos años, principalmente por phishing y uso no autorizado de cuentas de correo .

Además, en 2025, mientras Colombia TIC reportó 95,6 millones de líneas móviles al cierre del cuarto trimestre de ese año, la pregunta ya no debería ser solo si el mensaje ‘se ve real’, sino si realmente viene de quien dice venir. Los delincuentes ya no buscan únicamente robar datos aislados; sino que su objetivo ahora puede ser para engañar a bancos, comercios, empresas de mensajería, plataformas de firma digital y usuarios comunes.

Los sellos pueden terminar asociados a rostros creados con inteligencia artificial, a fotografías de otras personas o al propio suplantador. La señal de alerta aparece cuando un proceso pide documentos, selfies o datos sensibles sin comprobar la presencia real ni cruzar celular y correo con el titular. Los sellos circulan con hologramas, datos válidos, fotos bien montadas y códigos modificados.

El riesgo, en muchos casos, no está solo en el documento, sino en plataformas que aceptan cualquier imagen sin validar rostro, dispositivo, correo o celular. Los delincuentes pueden usar fotos de alta resolución, pantallas, imágenes impresas o ‘fotos de fotos’ para imitar rostros reales, convertir imágenes en videos o hacer que una cara parezca viva frente a una cámara. Si alguien controla el número, WhatsApp o los códigos, puede intentar abrir la puerta a trámites, pagos o firmas aparentemente autorizadas.

La utilidad neta de Finagro cae en 33,9% en el primer trimestre de 2026 y se posiciona sobre los 23 mil millones. Jhonatan Narváez repitió etapa en el Giro de Italia; Egan Bernal aguantó en el lote principal antes de una nueva fracción de montaña





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