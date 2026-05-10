Cárceles definitivas para los señalados del crimen de Juan Felipe Ricón

Dos principales sospechosos de haber participado en la muerte de Juan Felipe Ricón en horas de la tarde de 15 de mayo de 2018, el hijo del director de la Policía Nacional, William Rincón, y su escolta Sergio Rico, analizarán balas enemigas en su contra, según un informe técnico

Estas son las cárceles en las que permanecerán los señalados como cerebro y cerebro secundario del crimen de Juan Felipe Ricón. Un juez definió los centros de reclusión para Andrés Camilo Sotelo y Yeimy Tatiana Vega López, los dos principales imputados en el caso que rodea la muerte del hijo del director de la Policía Nacional en confusos hechos en el sur de Bogotá.

El juez emitió las respectivas boletas de detención para ambos procesados y consideró que existían elementos suficientes para vincularles a los hechos investigados. De acuerdo con la información conocida en la audiencia, Sotelo deberá permanecer recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá, mientras que Vega fue enviada al centro penitenciario El Buen Pastor.

Los peritos concluyeron que la unidad con un revólver de CO2 marca Dan Wesson, calibre 4.5 milímetros, encontrada en poder de Sotelo, no estaba apta para disparar y que el arma de dotación del patrullero sí se encontraba en condiciones de funcionamiento





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