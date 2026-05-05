Córdoba amplía cobertura de internet gratuito con cinco nuevas Zonas WiFi para Todos en San Pelayo

La gobernación de Córdoba, en colaboración con el Ministerio TIC, activó cinco nuevas Zonas WiFi para Todos en San Pelayo, ampliando el acceso gratuito a internet en el departamento. Este proyecto busca cerrar brechas digitales y promover oportunidades en educación, emprendimiento y productividad, ubicando las zonas en puntos estratégicos como parques y plazas. Las autoridades destacan el impacto en la calidad de vida y el desarrollo económico digital de las comunidades.

Las cinco zonas ‘Wifi para Todos’ que instaló la gobernación de Córdoba en el municipio de San Pelayo , mediante un convenio con el Ministerio TIC, ya están activas, conectando a los pelayeros con nuevas oportunidades.

Esta iniciativa forma parte de la apuesta del gobierno departamental para ampliar el acceso gratuito a internet y generar mayores oportunidades en el territorio. El proyecto busca fortalecer la conectividad en el departamento, promoviendo el cierre de brechas digitales y facilitando el acceso a herramientas que impactan directamente en la educación, el emprendimiento y la productividad de las comunidades.

En total, son 220 puntos de Zonas ‘WiFi para Todos’ que han sido instalados en distintos espacios públicos de los 30 municipios de Córdoba, ampliando significativamente la cobertura de internet gratuito en el departamento. Las Zonas WiFi para Todos en San Pelayo están ubicadas en puntos estratégicos, facilitando el acceso a la conectividad en espacios clave para la comunidad, como el Parque Simón Bolívar, el Parque Carrillo, la Plaza Pelayito, la Plaza Buenos Aires y el parque principal del corregimiento La Madera.

Claudia García Martínez, secretaria para la Equidad de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Persona Mayor, afirmó que con estas zonas se acerca la conectividad a las comunidades, generando más oportunidades en los territorios y mejorando la calidad de vida de la gente. Jhader Cano, director departamental de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, destacó que la tecnología es sinónimo de progreso y que uno de los principales objetivos de la gobernación de Córdoba es llevar ese progreso a todos los territorios del departamento.

Estas zonas WiFi también son una oportunidad para impulsar la economía digital, permitiendo que más personas accedan a herramientas, fortalezcan sus iniciativas y se integren a nuevas dinámicas productivas. Además, el proyecto contribuye a la inclusión digital, brindando acceso a información y recursos que antes eran inalcanzables para muchas personas en la región.

La implementación de estas zonas WiFi refleja el compromiso del gobierno departamental con el desarrollo tecnológico y social, buscando no solo conectar a las personas, sino también empoderarlas con las herramientas necesarias para su crecimiento personal y profesional. Este avance tecnológico es un paso significativo hacia la modernización de Córdoba, posicionando al departamento como un referente en conectividad y desarrollo digital en la región





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