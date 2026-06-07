Caída de muro en colegio de San Gil obliga al traslado de mesas de votación

Las fuertes lluvias y vientos en San Gil provocaron el colapso de un muro en el Coliseo del Colegio La Presentación, lo que llevó a las autoridades a ordenar el traslado de 18 mesas de votación para la segunda vuelta presidencial en ese municipio. La Alcaldía de San Gil convocó un Puesto de Mando Unificado extraordinario para evaluar las condiciones de seguridad del plantel y adoptar medidas necesarias para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

Las fuertes lluvias y vientos que azotaron San Gil en los últimos días dejaron importantes afectaciones en el municipio, incluyendo el colapso de un muro en el Coliseo del Colegio La Presentación .

La caída del muro encendió las alarmas entre las autoridades, quienes temían por la seguridad de estudiantes, docentes y ciudadanos. Ante esta situación, la Alcaldía de San Gil convocó un Puesto de Mando Unificado extraordinario para evaluar las condiciones de seguridad del plantel y adoptar medidas necesarias para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral. Aunque se confirmó que el puesto de votación permanecerá en la institución educativa, las 17 mesas habilitadas serán trasladadas a diferentes aulas de clase.

Además, las autoridades ordenaron la demolición preventiva de otro muro que presenta características similares al que colapsó. Las intensas lluvias y vientos han generado múltiples afectaciones en San Gil y otras zonas de Santander, donde los organismos de gestión del riesgo mantienen el monitoreo constante. Las autoridades aseguraron que las medidas adoptadas permitirán garantizar la seguridad de los ciudadanos y el normal desarrollo de la jornada democrática del próximo 21 de junio





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