Caída de Ueno Bank en Paraguay: Crisis política y económica tras el colapso

El cierre de Ueno Bank desencadena una crisis económica en Paraguay, afecta millones de depósitos y precipita la caída del presidente Santiago Peña por corrupción.

El sistema financiero paraguayo enfrenta uno de sus momentos más críticos tras el cierre forzoso de Ueno Bank, una entidad que en menos de cinco años pasó de ser símbolo de innovación digital a ser el epicentro de una devastadora crisis económica y política. Esta collapse ha congelado los ahorros de millones de clientes y ha desencadenado una inestabilidad social sin precedentes en la nación sudamericana.

Origen del colapso financiero y detenciones

Ueno Bank fue declarada inviable el 3 de noviembre por el Banco Central del Paraguay, una medida que detuvo inmediatamente sus operaciones y dejó a millones de usuarios sin acceso a sus fondos. La entidad, fundada en diciembre de 2021 como una financiera digital, prometía inclusión financiera y atención las 24 horas, creciendo rápidamente hasta alcanzar tres millones de clientes en 2026, lo que representaba la mitad de la población total del país.

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La autoridad monetaria inició la resolución administrativa el 2 de noviembre tras determinar que la solvencia de Ueno había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido. Esta decisión drástica fue acompañada por medidas penales severas, incluyendo la prisión preventiva del exmandatario Santiago Peña y de Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central. Además, ocho directivos de la entidad, entre ellos su director ejecutivo Miguel Vázquez, están encarcelados acusados de lesiones de confianza y estafa.

El papel del expresidente y financiamiento irregular

Santiago Peña, quien ejerció la presidencia desde 2023 y mantuvo acciones en el grupo corporativo que controlaba Ueno hasta 2025, enfrenta acusaciones graves por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. Se le imputa haber inyectado más de 800 millones de dólares en fondos públicos para rescatar la entidad, ocultando deliberadamente sus problemas financieros a pesar de las alertas sobre préstamos irregulares y riesgos de insolvencia inminente.

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Las investigaciones fiscales han revelado vínculos personales controvertidos, incluyendo un préstamo de Ueno por 500.000 dólares recibido por Peña en 2024 para la construcción de su residencia, con una cuota mensual que sextuplicaba su salario oficial. Además, se cuestiona su nombramiento de Carlos Carvallo al frente del Banco Central, una figura que fue exdirectiva de Ueno, lo que sugiere un claro conflicto de interés en la supervisión regulatoria que permitió la expansión descontrolada del banco.

El economista y exministro de Hacienda Dionisio Borda describió el colapso como una "muerte anunciada", señalando que el crecimiento acelerado en tres años era insostenible dada la estructura patrimonial negativa de la entidad. Borda destacó que Ueno se financiaba principalmente con recursos del Estado y ofrecía reintegros de hasta el 40% por el uso de sus tarjetas, un modelo que probablemente no generaba el margen de utilidad necesario para sostenerse sin capitalización adecuada.

Impacto inmediato en la economía y los ahorristas

La quiebra de Ueno Bank ha disparado la incertidumbre en los mercados financieros, con la cotización del dólar aumentando un 9,5% y el riesgo país subiendo de 125 a 143 puntos básicos entre el 2 y el 5 de noviembre. Para mitigar el daño social, el gobierno aprobó una ley de emergencia que permite adelantar pagos de hasta 18.000 dólares por cuenta. Las autoridades reportan que, hasta el sábado siguiente al colapso, casi 1,2 millones de clientes pequeños ya habían recibido sus fondos en otras entidades bancarias.

No obstante, los grandes depositantes deberán esperar la liquidación de activos o la recuperación de créditos de Ueno, un proceso que podría extenderse significativamente. El impacto se extiende más allá del sector bancario, afectando a los proveedores y al conglomerado empresarial de Miguel Vázquez, dueño de casi una veintena de empresas en diversos rubros, cuyo cierre potencial podría generar miles de despidos y agravar la crisis laboral.

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Efectos en el comercio y la perspectiva futura

El sector comercial paraguayo ya registra consecuencias tangibles, con la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay reportando caídas de ventas de hasta el 70% debido a la dificultad para reponer mercadería y cumplir compromisos financieros. La economista Ferreira advierte que la crisis provocará una actitud cautelosa y conservadora por parte de los consumidores, quienes evitarán gastos no estrictamente necesarios, reduciendo así el consumo general y prolongando la estancación económica.

Santiago Peña fue destituido el viernes 6 de noviembre tras perder el apoyo de su Partido Colorado, y la fiscalía allanó su residencia el domingo 8 de noviembre. Los delitos por los que enfrenta juicio podrían condenarlo a hasta 15 años de prisión, marcando un punto de inflexión histórico en la política paraguaya y dejando al país en un estado de shock mientras busca restaurar la confianza en su sistema financiero.