Caída del 4,2% en turistas extranjeros a Colombia rompe racha de crecimiento

El turismo extranjero en Colombia bajó un 4,2% entre enero y septiembre de 2026 a 3.636.604 visitantes. Factores como el dólar fuerte y vuelos caros explican la desaceleración.

La tendencia ascendente que caracterizó la llegada de visitantes al territorio nacional se detuvo abruptamente durante el primer trimestre del año 2026. Según los datos oficiales publicados por Migración Colombia , entre enero y septiembre entraron al país 3.636.604 personas no residentes. Esta cifra representa una contracción del 4,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, marcando el primer retroceso significativo en tres años de crecimiento ininterrumpido.

Ruptura de la racha turística y datos nacionales

Los registros históricos muestran una escalera constante de aumento hasta el año 2025, donde se alcanzó un pico de 3.797.215 visitantes en los primeros nueve meses. En contraste, el desempeño de 2026 rompe esa alza sostenida, aunque las cifras totales siguen manteniéndose por encima de los niveles registrados en 2023 y 2024. Este frenazo evidencia una desaceleración en el turismo receptivo que requiere un análisis profundo de sus causas estructurales y coyunturales, según señalan los expertos del sector.

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El turismo de ocio sigue siendo el motor principal de estas llegadas, pero también muestra signos de agotamiento. Entre enero y septiembre de 2023 ingresaron 2.461.169 turistas; en 2024, la cifra fue de 2.673.582, y en 2025 se registraron 2.750.369. Este año, la cifra se ajustó a la baja hasta 2.603.016 visitantes de placer. A pesar de la caída general, enero continuó siendo el mes de mayor afluencia con 468.510 entradas, superando levemente las 443.624 del mismo mes de 2025, lo que permitió que el primer trimestre superara los registros del año previo.

Impacto económico y valor del dólar

La principal razón detrás de este descenso turístico tiene que ver directamente con la dinámica del mercado de divisas. Según cifras del Banco de la República citadas por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) , el valor del dólar experimentó una revaluación favorable para el peso colombiano, lo que encareció la experiencia para el extranjero. En enero, el dólar se ubicó en $3.670,47, un 12% por debajo del mismo mes de 2025.

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La tendencia bajista del dólar continuó hasta julio, cuando cayó a $3.132,42, una caída del 25,1% frente a julio del año pasado. En septiembre cerró en $3.341,23, todavía un 14,4% por debajo de un año atrás. Para Sandra Howard , directora ejecutiva del Grupo Tribo , esta revaluación hizo que venir a gastar dólares o euros en Colombia fuera casi un 25% menos atractivo que hacerlo en otros destinos regionales. El turista que llega con presupuesto en moneda extranjera recibe menos pesos al cambiarlos, encareciendo directamente su viaje.

Precios aéreos y congestión aeroportuaria

Además de la divisa, el costo de la movilidad aérea ha jugado un rol determinante en la reducción de la demanda. Según datos del Dane , en septiembre de 2026 los tiquetes aéreos presentaron una variación anual positiva del 18,29%. Esta inflación en el transporte aéreo ha llevado a gremios como Anato a insistir en la revisión de medidas como la reducción del IVA de los tiquetes al 5%, con el propósito de estimular la demanda caída. Sin embargo, el problema no se limita únicamente al aire, ya que la infraestructura física también presenta cuellos de botella.

La ecuación de la caída se completa con la saturación de la infraestructura aeroportuaria. El principal aeropuerto internacional del país, que no da abasto para la demanda actual, genera demoras y frustración que disuaden a los viajeros. A estos factores estructurales se suman eventos coyunturales específicos que han distraído la atención del turismo tradicional. Paula Cortés Calle , presidenta ejecutiva de Anato , señaló que no sería preciso atribuir la disminución exclusivamente a los costos o conectividad, sino a una combinación de factores.

Competiciones regionales y eventos nacionales

La celebración del Mundial de fútbol y los procesos electorales internos han afectado la planificación de vacaciones. Ana María López Acosta , secretaria de Turismo de Medellín , explicó que muchos potenciales turistas terminaron viajando a México, Estados Unidos o Canadá, sedes del torneo que compiten directamente con Colombia por los mismos mercados emisores. Además, las elecciones nacionales generaron incertidumbre logística y de seguridad percibida que frenó el flujo temporal.

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A nivel departamental, el impacto fue más severo en destinos clave. En Medellín , la ciudad recibió 827.994 visitantes no residentes en los primeros nueve meses del año, lo que significa un descenso del 6,2% frente al 2025. Esto implica que dejaron de llegar 54.356 personas, según el Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento ( SITE ) de la Alcaldía. Mientras el turismo de ocio cayó, otras categorías como el tránsito internacional y los viajes de negocios mostraron crecimiento, con un aumento del 55,63% en viajes de negocios entre 2023 y 2026, lo que sugiere una diversificación parcial de la demanda externa.