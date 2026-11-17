Las dosis de vacuna VPH bajaron un 47% en Colombia en 2024. Entidades públicas piden ampliar cobertura en niños y niñas para prevenir el cáncer de cuello uterino.

Las autoridades sanitarias y organizaciones médicas en Colombia han lanzado una alerta urgente sobre la drástica disminución en la administración de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH). Según datos recientes, esta herramienta preventiva fundamental enfrenta una caída significativa en su cobertura, lo que compromete los esfuerzos nacionales para erradicar el cáncer asociado a esta infección.

Descenso histórico en cifras de vacunación

Un análisis detallado realizado por la Asociación Colombiana de Empresas Mediadoras de Ingresos (ACEMI) revela que las dosis aplicadas contra el virus del papiloma humano experimentaron una reducción cercana al 40% o más durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre. En el año 2024, la tendencia fue particularmente preocupante, con un descenso del 47,1% en las aplicaciones mensuales.

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Los registros muestran que en octubre de 2024 se administraron 142.070 dosis, cifra que se desplomó hasta alcanzar las 75.148 dosis en diciembre. Este comportamiento negativo se repitió con intensidad en 2025, donde la cantidad bajó de 76.903 dosis iniciales a 46.560 al cierre del mismo periodo, representando una caída adicional del 39,5%. Los registros preliminares de 2026 indican que la tendencia a la baja continúa, con menos dosis aplicadas en los primeros meses del año en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Respuesta institucional y poblaciones objetivo

En respuesta a esta crisis de cobertura, entidades del Distrito han decidido unirse para intensificar la estrategia de vacunación, enfocándose específicamente en niños de 9 años y niñas entre los 9 y 17 años. Esta acción busca mitigar el impacto de la disminución reciente y garantizar que la población más vulnerable reciba la protección necesaria antes de la exposición sexual.

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Carlos Castro, director científico de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, ha sido una voz clave en este llamado a la acción. Castro ha enfatizado que la vacuna contra el VPH es indispensable para prevenir el cáncer de cuello uterino y otras neoplasias asociadas al virus, instando a las familias y autoridades a aprovechar el fin de año para proteger el futuro de los adolescentes.

Impacto de desinformación y cobertura histórica

La situación actual no puede entenderse sin considerar el contexto histórico de desconfianza en el país. Un episodio traumático ocurrido en 2014 en El Carmen de Bolívar tuvo consecuencias duraderas, cuando cientos de niñas y adolescentes presentaron síntomas como desmayos y dolores de cabeza. Aunque el Instituto Nacional de Salud determinó que no había evidencia de una relación biológica entre la vacuna y los síntomas, atribuyéndolos a un fenómeno psicógeno colectivo, la alarma mediática redujo drásticamente la aceptación social.

Como resultado de aquella crisis, las coberturas de vacunación en Colombia cayeron de niveles cercanos al 90% en 2012 a apenas un 14% para la primera dosis en 2016, con solo un 5% completando el esquema. Desde entonces, la recuperación ha sido lenta y insuficiente, dejando a generaciones sin la protección inmunológica adecuada contra los tipos de alto riesgo como el VPH-16 y el VPH-18.

Protección gratuita y prevención a largo plazo

Actualmente, la vacuna contra el VPH sigue siendo gratuita y está disponible en más de 3.000 puntos de vacunación habilitados en todo el territorio nacional. Esta intervención es crucial no solo para prevenir el cáncer de cuello uterino, sino también otras formas de cáncer asociadas, como los de ano, pene y orofaringe, así como las verrugas genitales. Expertos advierten que, de mantenerse las tendencias actuales, se perderá la oportunidad de hacer realidad la eliminación global del cáncer asociado al VPH en las próximas décadas, un objetivo que la humanidad tiene la capacidad técnica de alcanzar.