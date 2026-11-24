El PIB agropecuario cayó 6,7% en el tercer trimestre de 2026. El café y el arroz sufren pérdidas, mientras la palma crece. Factores climáticos y logísticos frenan el sector en Colombia.

El Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario colombiano experimentó una contracción del 6,7% durante el tercer trimestre de 2026, un dato que reactiva el debate sobre la competitividad del campo nacional. Esta cifra negativa resume un escenario complejo donde la heterogeneidad productiva define el destino de distintas actividades, alejándose de una crisis homogénea que afecte a todo el sector por igual.

Evolución trimestral y desempeño del PIB

Los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) ilustran una trayectoria descendente sostenida en el agregado general. La agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca registraron una caída del 1,4% en el primer trimestre, que se profundizó hasta alcanzar el 2,1% en el segundo periodo, culminando con la reducción del 6,7% en el tercero.

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Líderes en productividad y sectores en crecimiento

La ganadera y la palma de aceite destacan como los únicos sectores con desempeño positivo constante. La actividad avícola, porcícola y piscícola alcanzó niveles de productividad comparable con estándares internacionales. La palma de aceite fue la única rama desagregada con crecimiento en los tres primeros trimestres, pasando del 6,4% al 1,6%.

Colapso del café y el arroz en la agricultura

Mientras tanto, el café retrocedió 11,2% en el tercer trimestre, tras una caída del 30,5% en el inicio del año. La producción arrocera enfrenta presiones por el costo de insumos. El arroz también tuvo un peso importante en el comportamiento del sector, llevando a reducir las áreas sembradas para la próxima cosecha.

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Desafíos logísticos y climáticos del campo

Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), enfatiza que las vías terciarias en mal estado limitan la competitividad. Apenas el 15% de estas vías se encuentra en buen estado, afectando el transporte de cosechas. Además, el fenómeno de El Niño y los precios de fertilizantes incrementan la incertidumbre productiva.

Proyecciones finales y obstáculos regulatorios

Andrés Valencia, exministro de Agricultura, advierte que la producción anual de arroz probablemente finalizará por debajo de los niveles de 2025. La gestión de fuentes hídricas enfrenta barreras administrativas y costos elevados para los agricultores. La duración del evento climático determinará la producción durante el primer trimestre de 2027.