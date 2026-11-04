Caída histórica de hidrocarburos en Colombia alerta a Campetrol

Colombia enfrenta una caída del 27% en petróleo y 32% en gas, impulsando alertas de Campetrol sobre dependencia de importaciones y riesgos para la soberanía energética nacional.

La industria de hidrocarburos en Colombia atraviesa un momento crítico de descenso productivo y dependencia externa. Durante la última década, la producción de petróleo se redujo un 27%, descendiendo de aproximadamente un millón de barriles diarios a 730.000. Simultáneamente, la extracción de gas natural cayó cerca de un 32%, pasando de 1.000 millones a 700 millones de pies cúbicos diarios.

A esta contracción interna se suma una creciente vulnerabilidad en el suministro. El país adquirió en el extranjero más de 400 millones de pies cúbicos de gas natural diarios, adquiriendo combustible a precios entre tres y cuatro veces superiores a los registrados hace una década. Este panorama ha encendido las alertas sobre la estabilidad del sector.

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Alertas sobre soberanía y competencia regional

Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de Campetrol, subrayó la necesidad urgente de revertir esta tendencia durante la instalación de la Cumbre del Petróleo, Gas y Energía. El dirigente gremial advirtió que el país ya perdió la soberanía en el suministro de gas y corre el riesgo de perderla también en petróleo a mediano plazo si no se implementan cambios estructurales.

Mientras Colombia reduce su producción en 275.000 barriles diarios desde 2015, otros países de América Latina como Brasil, Argentina, Guyana, México y Venezuela fortalecen sus industrias. Estas naciones compiten activamente por atraer capital extranjero, aprovechando un contexto de creciente demanda mundial que deja a la economía colombiana en desventaja competitiva.

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Colapso en exploración y actividad operativa

El declive productivo se refleja directamente en la falta de inversión y nuevos hallazgos. Entre 2021 y 2025, Colombia incorporó apenas 43 millones de barriles por nuevos descubrimientos, una cifra inferior a la mitad de los 100 millones registrados en 2015. Los niveles de exploración han disminuido continuamente desde entonces, alcanzando mínimos históricos en la adquisición de información sísmica.

La actividad operativa también muestra un retroceso significativo. Los taladros de perforación cayeron de 60 en noviembre de 2022 a 31 en septiembre de 2026, mientras que los equipos de mantenimiento de pozos apenas sumaron 83 unidades. Según Campetrol, no se ha firmado un solo contrato de exploración y producción desde agosto de 2022, lo que confirma la parálisis en la renovación de reservas.

Bloqueos y seguridad afectan la producción

Los obstáculos para operar han aumentado drásticamente debido a factores de orden público y sabotajes. Durante 2025, se registraron 1.363 bloqueos relacionados con el sector, lo que equivale a casi cuatro incidentes diarios frente a los 473 contabilizados en 2015. Además, desde 2024 se documentaron 82 voladuras de oleoductos, dañando infraestructura clave.

Estas amenazas tuvieron un costo económico directo en 2025, donde cerca de cuatro millones de barriles de petróleo no pudieron producirse. A precios actuales, esta pérdida representa alrededor de US$400 millones o más de un billón de pesos para la economía nacional. Operar en el territorio se ha vuelto cada vez más difícil y costoso, con el Oleoducto Caño Limón-Coveñas inoperativo durante dos años.

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Impacto financiero y perspectivas futuras

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) reporta que la inversión del sector cayó un 25% en comparación con 2015. Esta disminución financiera se traduce en menos empleo, menores ingresos por regalías e impuestos, y menos inversión social en las regiones afectadas. La reducción de la actividad exploratoria también perjudica a sectores complementarios como la agricultura y el transporte.

Para recuperar la capacidad productiva, el gremio exige estabilidad jurídica, reglas claras y condiciones competitivas que permitan desarrollar proyectos a largo plazo. La ANH ha reservado 19,8 millones de hectáreas para futura exploración, pero sin incentivos reales para la inversión privada, el potencial geológico de los Llanos Orientales y otras zonas permanecerá sin explotar.