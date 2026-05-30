Cabal y Valencia intercambian críticas por estrategia electoral y línea política

La senadora Paloma Valencia y el analista Ernesto Cabal protagonizaron un rifirrafe público mediante columnas de opinión sobre la campaña presidencial. Valencia acusó a Cabal de apropiarse de su discurso, mientras él defendió su postura y atribuyó a Abelardo de la Espriella una radicalización que adoptó planteamientos de derecha. El debate incluyó referencias al expresidente Álvaro Uribe, al candidato Federico Gutiérrez y a la Constitución, rechazando la dicotomía izquierda-derecha y enfatizando el compromiso con la legalidad.

En un intercambio público de señalamientos, la senadora Paloma Valencia y el analista Ernesto Cabal discutieron sobre el accionar del partido Centro Democrático durante la campaña presidencial .

Todo comenzó con una columna de Cabal en la revista Semana, en la que afirmó que, mientras la campaña del partido cometía errores y se dirigía hacia la tibieza, el candidato Abelardo de la Espriella radicalizó su discurso y adoptó las banderas de la derecha, apropiándose del andamiaje conceptual que Cabal asegura haber instalado en el debate público. Cabal mencionó la consigna de la "extrema coherencia" y la frase "yo no prometo, yo me comprometo" como ejemplos de esta apropiación.

Por su parte, Valencia respondió en su propia columna, criticando la línea electoral del partido y rechazando las acusaciones. Escribió que es extraño que, tras el resultado electoral, se intente atacar la legitimidad de los procedimientos, como ocurrió en 2021. Aseguró que sus tesis y principios nunca han entrado en la discusión de derecha e izquierda, y que el Centro Democrático cree que los problemas de los ciudadanos no se resuelven con ideologías, sino con compromisos.

El debate refleja tensiones internas sobre la estrategia política y la identidad del partido en el contexto de la elección presidencial





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