Policía Nacional de Colombia captura a siete miembros clave del Clan del Golfo en el Magdalena Medio, incluyendo a alias Mi Sangre y Caraco, en una operación que busca desarticular sus finanzas y logística.

La Policía Nacional de Colombia ejecutó con éxito una operación de alto impacto en la subregión del Magdalena Medio en Antioquia, donde lograron capturar a siete hombres identificados como miembros de alto perfil de las estructuras criminales del Clan del Golfo. Entre los detenidos destacan figuras centrales para la continuidad operativa de la organización, incluyendo a alias Mi Sangre, presunto coordinador financiero, y alias Caraco, responsable de la logística de distribución de estupefacientes.

Desarticulación de Estructura Financiera e Ilegal

La detención de alias Mi Sangre representa un golpe directo a la capacidad de recaudo de fondos de la agrupación criminal, ya que este individuo era el encargado de administrar el dinero obtenido a través de actividades ilícitas como el cobro de vacunas, extorsiones sistemáticas, secuestros y narcotráfico. La acción policial no solo buscó detener a los liderazgos, sino también desmantelar la infraestructura económica que permite a la banda operar, según confirmaron las autoridades competentes durante el despliegue.

Also read Armada Nacional captura 26 integrantes del Clan del Golfo en Caribe

Paralelamente a la captura del coordinador financiero, las fuerzas del orden arrestaron a alias Caraco, quien dirigía la logística y distribución de estupefacientes en los municipios de Caracolí, Maceo y San Roque. La detención de este operador logístico busca interrumpir las cadenas de suministro de drogas en estas zonas estratégicas del departamento de Antioquia, reduciendo la capacidad de la organización para generar ingresos adicionales a través del tráfico de sustancias prohibidas.

Incautaciones Militares y Evidencias Clave

Durante los allanamientos realizados en las ubicaciones donde se desarrolló la operación, las autoridades aseguraron un arsenal significativo que demuestra la capacidad bélica de los captados. Se incautaron armas de fuego, un dron utilizado probablemente para vigilancia o transporte, y dinero en efectivo que formaba parte de las operaciones ilegales. Estas incautaciones son vitales para fortalecer el caso judicial en contra de los integrantes del Clan del Golfo detenidos.

Advertisement

Además de las armas y el dinero, se encontraron municiones y otros elementos de guerra empleados para amedrentar a la población local y sostener enfrentamientos armados contra la Fuerza Pública. Estos hallazgos corroboran la teoría de que la estructura criminal mantenía una presencia militarizada en el Magdalena Medio, utilizando la violencia como herramienta principal para imponer su autoridad y controlar los territorios bajo su influencia.

Impacto Social y Contexto de Despojo Territorial

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó que esta operación constituye un golpe decisivo a las finanzas y a la capacidad de acción de una estructura criminal responsable de numerosos homicidios y tráfico de drogas en el departamento. Las declaraciones del mandatario regional subrayan la prioridad que el gobierno local otorga a la desarticulación de las bandas criminales para garantizar la seguridad de los habitantes y el desarrollo de la zona.

El contexto de seguridad en el Magdalena Medio se encuentra altamente tenso, con disputas territoriales entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc que buscan recuperar el control de estas áreas. La violencia estructural afecta gravemente a la comunidad, como lo ha denunciado recientemente el líder social Óscar Zapata, de la Fundación Sumapaz, quien reveló la existencia de entre 20 y 25 casos de despojo de tierras y negocios en la región.

Consecuencias y Futuro de la Operación

Las afectaciones reportadas por Zapata incluyen tanto propiedades y negocios de particulares como terrenos y bienes de organizaciones sociales, lo que evidencia el alcance del temor generado por la presencia de los grupos armados. La captura de estos siete hombres, considerados entre los más peligrosos de la subregión, representa un avance significativo en la restitución de la gobernanza del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos ante la imposición ilegal del crimen organizado.