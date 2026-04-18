Cae alias Lobo, presunto extorsionista de 'Los Costeños' en Soledad

La Policía Nacional, en colaboración con la Fiscalía, capturó a alias Lobo, presunto miembro del grupo criminal 'Los Costeños', señalado de extorsionar a comerciantes en Soledad mediante amenazas y disparos. Incautación de celular y dinero durante el operativo.

En una operación coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, y ejecutada por el grupo Gaula, se ha logrado la captura en flagrancia de un individuo conocido bajo el alias de Lobo. Este sujeto es señalado como un presunto extorsionista perteneciente a la organización criminal ' Los Costeños ', y su accionar se dirigía a intimidar a los comerciantes en el municipio de Soledad , en el departamento del Atlántico.

La aprehensión se produjo tras una investigación que permitió determinar el modus operandi de Lobo, quien aterrorizaba a los empresarios locales utilizando métodos violentos e intimidatorios. El delincuente detenido, además de su presunta participación en actos de extorsión, sería considerado una persona de confianza de alias Gonzalo, también identificado como Comandante Gavino, quien presuntamente ejerce influencia en el barrio Los Almendros de Soledad.

Las autoridades han logrado establecer que alias Lobo empleaba tácticas de intimidación consistentes en disparos dirigidos a las fachadas de los establecimientos comerciales. Adicionalmente, utilizaba panfletos extorsivos para comunicar sus exigencias económicas, generando un clima de temor generalizado en la comunidad y forzando a los comerciantes al pago de sumas de dinero bajo amenaza.

Durante el operativo de captura, se llevó a cabo la incautación de un teléfono celular y una suma de dinero en efectivo, los cuales se presume son producto de las actividades ilícitas de extorsión a un establecimiento comercial. La Policía Nacional también ha logrado evidenciar, a través de las pruebas recopiladas, el momento en que el capturado presuntamente habría efectuado disparos contra la fachada de un local comercial en el mencionado municipio de Soledad, lo que refuerza las acusaciones en su contra.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó la importancia de este resultado, calificándolo como un logro del trabajo articulado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Sánchez reiteró el firme compromiso de las autoridades en la lucha frontal y decidida contra la extorsión, asegurando que se continuarán adelantando acciones contundentes con el objetivo de proteger a los comerciantes y garantizar la seguridad ciudadana en la región.

La Policía Nacional, en su afán por erradicar flagelos como la extorsión, hace un llamado enfático a la ciudadanía para que colabore activamente denunciando cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa que pueda atentar contra la tranquilidad y el orden público. Se han dispuesto canales directos de comunicación para facilitar estas denuncias, poniendo a disposición la línea 165 del Gaula, especializada en la lucha contra el secuestro y la extorsión, así como la línea contra el crimen 317 896 5523. La participación ciudadana es fundamental para el éxito de estas acciones y para la construcción de entornos más seguros para todos los habitantes.

La captura de alias Lobo representa un golpe significativo a las estructuras criminales que atentan contra la economía local y la paz de los ciudadanos, reafirmando la capacidad de las fuerzas de seguridad para desmantelar redes delictivas y llevar ante la justicia a quienes pretenden lucrarse mediante el miedo y la violencia. El trabajo de inteligencia y la estrecha colaboración entre las diferentes agencias del estado son pilares esenciales para enfrentar este tipo de problemáticas que afectan la convivencia pacífica y el desarrollo económico de las comunidades.

Se espera que esta acción sirva como disuasivo para otros individuos que puedan estar involucrados en actividades extorsivas y motive a más ciudadanos a denunciar y colaborar con las autoridades. La seguridad y el bienestar de los comerciantes son una prioridad, y se seguirán implementando estrategias para contrarrestar estas amenazas de manera efectiva y permanente





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