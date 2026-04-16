Cae en Bogotá la 'Viuda Negra': Capturan a mujer buscada internacionalmente por robos con engaño y seducción

Una mujer de 27 años, conocida como la 'Viuda Negra' y con circular roja de Interpol, fue detenida en un exclusivo sector de Bogotá. Las autoridades argentinas la señalan de liderar una red de robos que utilizaba aplicaciones de citas, engaño y seducción para drogar y despojar a sus víctimas.

En un lujoso sector del norte de Bogotá , la Policía Metropolitana logró este miércoles 15 de abril poner fin a la huida de una mujer de 27 años de edad, identificada por las autoridades con el alias de la ' Viuda Negra '. Esta fémina era intensamente buscada a nivel internacional debido a su presunta participación en graves delitos que conmocionaron a la sociedad argentina.

La operación de captura se llevó a cabo en el distinguido barrio Rosales, ubicado en la localidad de Chapinero, como resultado de operativos de registro y control de rutina que realizan los uniformados en la capital colombiana. Al momento de verificar la identidad de la mujer, los oficiales de policía confirmaron la existencia de una circular roja emitida por la Interpol, lo que confirmaba la magnitud de la búsqueda y la seriedad de los cargos en su contra.

Según las investigaciones adelantadas por las autoridades argentinas, la detenida es señalada de liderar una organización criminal dedicada a perpetrar una serie de robos utilizando una sofisticada modalidad que combinaba el engaño y la seducción. El modus operandi de la 'Viuda Negra' se centraba en el uso de aplicaciones de citas para establecer contacto con sus víctimas, quienes eran principalmente hombres, en territorio argentino.

Una vez que lograba establecer un vínculo digital con los objetivos, la capturada coordinaba encuentros en lugares estratégicos como clubes nocturnos o directamente en las residencias de sus víctimas. El reporte policial detalla que, tras ganarse la confianza de los sujetos y hacerlos bajar la guardia, la mujer procedía a suministrarles una sustancia tóxica, la cual era mezclada cuidadosamente en sus bebidas alcohólicas.

El efecto de estos químicos era devastador, dejando a las víctimas en un estado de total indefensión y vulnerabilidad, un momento que la 'Viuda Negra' aprovechaba sin demora para saquear todas sus pertenencias y despojarlos de sus bienes de valor.

De acuerdo con el expediente judicial que se ha conformado hasta el momento, la señalada mujer lograba sustraer cantidades significativas de dinero en efectivo, documentos personales de gran importancia y diversos elementos de valor, todo ello sin encontrar resistencia alguna por parte de los afectados. Las autoridades le han atribuido, hasta la fecha, su presunta participación en al menos cinco hurtos ejecutados bajo esta misma y retorcida modalidad.

Su radio de acción se concentraba en encuentros privados, donde la facilidad para ocultar el rastro de la sustancia administrada permitía la ejecución del delito de forma sistemática y con un bajo riesgo de ser descubierta. La orden de captura internacional que pesaba sobre ella fue emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n.º 56 de Argentina, entidad que había estado siguiendo de cerca sus movimientos.

Tras su detención en la capital colombiana, la ciudadana fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente en Colombia para iniciar los trámites de extradición correspondientes y para que responda ante los tribunales argentinos por el grave delito de hurto agravado. Este proceso se deriva directamente de las numerosas denuncias interpuestas por los afectados en dicho país, quienes sufrieron la experiencia de ser contactados, seducidos y posteriormente drogados por la ahora capturada, sumiendo a sus víctimas en la desesperación y la pérdida





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